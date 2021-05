Friends: Courteney Cox recrea el genial baile de Ross y Monica con Ed Sheeran (VÍDEO)

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

El especial de HBO 'Friends: The Reunion' es uno de los grandes éxitos televisivos de la temporada, convirtiéndose en una de las producciones más vistas de la plataforma. Y entre los momentos que se rememoraron en el reencuentro de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer hubo uno que la actriz que interpretó a Monica ha querido rescatar tan solo días después del estreno del especial.

Se trata del emblemático número baile que hicieron Ross y Monica en el décimo episodio de la sexta temporada de 'Friends', titulado 'El de la rutina'. En la escena de la serie, Monica realiza una complicada y pintoresca coreografía con su hermano en un intento de destacar para aparecer en el programa 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve'. El divertido baile hizo de este momento uno de los más inolvidables de la mítica sitcom.

La actriz ha querido reproducir ese simpático baile, aunque para ello ha contado con otro partenaire. La artista ha compartido, en sus redes sociales, un vídeo en el que reproduce el baile con su amigo el cantautor Ed Sheeran, que ha superado los 10 millones de millones de visionados.

Y los dos reproducen el baile de manera muy fiel al episodio original, al ritmo de 'The Trouble with Boys', incluyendo el final, en el que el ganador del Grammy no pudo agarrar a Cox y ambos caen al suelo. Una escena muy divertida que también consigue transmitir el mismo humor en esta curiosa versión.