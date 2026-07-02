James Gunn decidirá entre tres actores para ser Batman en The Brave and The Bold de su DCU - DC COMICS

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Con Supergirl recién estrenada y la secuela de Superman, Man of Tomorrow, prevista para el 9 de julio de 2027, uno de los proyectos más esperados del nuevo DCU de James Gunn es Batman: The Brave and the Bold. Las informaciones más recientes apuntan a que DC Studios tiene en su punto de mira a tres actores para dar vida al Caballero Oscuro en la película de Andy Muschietti.

Según apuntaba John Campea hace escasos días, DC Studios ya habría escogido al actor que dará vida a Batman en The Brave and the Bold y asegura conocer su identidad. Aunque el youtuber se negó a revelar el nombre del intérprete, los fans apuntan a Tom Brittney (De vuelta a la acción), quien fue uno de los principales candidatos a interpretar a Superman antes de que David Corenswet se hiciera con el papel en la cinta de James Gunn.

No obstante, Campea ha señalado ahora que en realidad podría haber tres actores en consideración: uno como principal y otros dos con los que, según él, el estudio habría mantenido conversaciones. Además, insiste en que el primero es un nombre que nadie esperaba.

John Campea says he believes he knows the actor set to play the DCU Batman.



He adds that there are three actors under consideration, including one prominent name and two others that have reportedly had discussions with DC Studios.



(Via @drewmacwwe23) pic.twitter.com/cu1AV0hGIj — DC Universe Daily (@DCdaily) July 1, 2026

EL ACTOR ESCOGIDO ES UNA BUENA ELECCIÓN PARA SER BATMAN EN EL DCU

Asimismo, asegura que, si consigue una segunda fuente que lo confirme, revelará la identidad del actor escogido para dar vida a Batman en el filme de Muschietti. Campea sostiene, además, que, a su parecer, el fichaje de este actor es una buena elección para el papel del Caballero Oscuro.

Además, a comienzos de año, The Insneider aseguraba que Christina Hodson, escritora que ya ha trabajado en otras historias vinculadas al cruzado de la capa, como Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn) y The Flash, será quien escriba el guion de Batman: The Brave and The Bold. Por el momento, el filme no tiene fecha de estreno. Gunn ya dejó caer que probablemente habrá que esperar, como pronto, hasta 2028.

De hecho, Jordan Ruimy, de World of Reel, sostiene que Wonder Woman será el próximo gran proyecto del DCU en entrar en producción y que su rodaje arrancará en algún momento del próximo año, antes de que Gunn dé luz verde oficialmente a la película de Muschietti. Por otra parte, la esperada secuela de The Batman, nuevamente dirigida por Matt Reeves y con Robert Pattinson retomando su papel como el protector de Gotham, sigue adelante con su rodaje en Londres de cara a su estreno, previsto para el 1 de octubre de 2027.