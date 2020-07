James Gunn apoya la adorable teoría de Baby Groot creada por una fan de 7 años

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

Baby Groot es con diferencia el personaje más tierno y adorable de todo el Universo Marvel. La bisoña versión del personaje de Guardianes de la Galaxia es, como suele decirse, un ladrón de escenas. Pero incluso a día de hoy, hay fans que siguen descubriendo nuevos detalles sobre el simpático personaje, como ésta teoría de una niña de 7 años que James Gunn, director de la saga, ha querido confirmar.

La teoría en cuestión ruge de un tuit de la usuaria Elisabeth Purvis, quien asegura que su hija se fijó en un detalle durante la secuencia en la que Groot come caramelos en guardianes de la Galaxia 2. Resulta que el recipiente que utiliza Groot para guardar los caramelos no es otro que su propia maceta, en la que creció desde que era tan solo una rama.

"Mi hija de 7 años ha llegado a la conclusión de que la maceta que utiliza Baby Groot para comer dulces es la misma en la que creció. ¿Tiene razón?", escribió la madre de la joven fan en un tuit, a lo que el director contestó diciendo que "le encanta ésta teoría", e incluso reconoció a la niña como creadora de la misma. "Puedes decirle a tu hija de 7 años que ella lo inventó", añadió Gunn.

I like that theory, so let's say yes. And you can tell your 7-year-old she invented it. 😀 https://t.co/BbMDc0lgEY