El chiste de Guardianes de la Galaxia que censuró Disney

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

El humor de James Gunn ya le ha traído serios problemas alguna vez. Hay que recordar que Disney llegó incluso a despedirle de Marvel Studios, aunque luego le readmitió, por unos tuits antiguos. Y parece que el estudio también censuró, al menos, un chiste de la primera entrega de Guardianes de la Galaxia por considerarlo inapropiado.

El trabajo de Gunn con la franquicia Guardianes de la Galaxia fue un soplo de aire fresco dentro del UCM. Pese a que sus protagonistas no eran ni de lejos tan populares como Thor, Capitán América o Iron Man, su estilo desenfadado y su humor ligero agradó a los fans marvelitas. Sin embargo, hubo alguna secuencia que quedó fuera del metraje final del filme a petición de Disney.

Así lo ha explicado el propio director en su cuenta de Twitter, donde además de revelar de qué broma se trata, ha asegurado que no guarda ningún rencor al estudio por modificar su guion. "Tal vez porque soy afortunado, o porque los ejecutivos del estudio confían en mi criterio, pero después de hacer cinco películas ningún estudio me ha dicho que tenía que poner o quitar algo", escribió Gunn.

Perhaps it's because I'm lucky, or perhaps because of my openness & studio execs knowing they're being rationally considered that, after making five films, I have never once been told by a studio I HAD to put something in or cut something out.