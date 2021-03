James Gunn anuncia el tráiler de El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad) con un genial póster

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de The Suicide Squad (El Escuadrón Suicida) es inminente. Así lo ha anunciado el director James Gunn a través de su cuenta de Twitter, donde además ha compartido un nuevo póster de la película que muestra al equipo al completo, incluyendo los personajes de Idris Elba, John Cena o Margot Robbie, entre otros.

Tras el exitoso lanzamiento de Liga de la Justicia de Zack Snyder, el Universo DC sigue configurando sus próximas películas e incorporando nuevos personajes. Con Pierce Brosnan elegido para ser el antagonista de la película de Black Adam, y Hellen Mirren haciendo lo propio como villana en Shazam 2, el DCEU seguirá expandiéndose en los próximos años.

Y uno de los proyectos más esperados es El Escuadrón Suicida que dirige James Gunn. A modo de reboot, el director de Guardianes de la Galaxia pretende reinventar al equipo de supervillanos con nuevos reclutas. El nuevo póster, con estética de western, presenta al nuevo equipo del Suicide Squad al completo bajo el lema "ellos se mueren por salvar el mundo".

I'll just drop this here. Did I mention that a trailer is coming tomorrow? #TheSuicideSquad pic.twitter.com/VmB9n0rFSZ