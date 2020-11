Sylvester Stallone se une al Escuadrón Suicida (The Suicide Squad) de James Gunn... ¿como King Shark?

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

James Gunn está poniendo toda la carne en el asador para su reinvención de El Escuadrón Suicida. A la larga lista de estrellas confirmadas para la próxima película del DCEU, donde destacan Idris Elba, John Cena, Taika Waititi o Margot Robbie, ahora se unirá nada menos que Sylvester Stallone. Y la pregunta es, ¿a quién interpretará?

Ha sido el propio Gunn quien ha confirmado la participación de Stallone en The Suicide Squad a través de Instagram, publicando una foto de ambos en el set de rodaje. En el texto que acompaña la imagen, el director escribió: "Siempre me encanta colaborar con mi amigo Sylvester Stallone, y nuestro trabajo de hoy en El Escuadrón Suicida no es una excepción".

"A pesar de que Sly es una estrella de cine icónica, la mayoría de gente todavía no tiene idea de lo increíble que es como actor", añade la publicación de Gunn, que ya trabajó con Stallone en Guardianes de la Galaxia 2. De este modo, tal y como señala un fan, el cineasta ha confirmado dos veces que el protagonista de Rocky y Rambo estará en la película de DC.

De hecho, el propio Stallone también publicó una historia en Instagram en la que se deja entrever alguna pista de qué personaje podría interpretar.

BREAKING: Sylvester Stallone says he's going to be in James Gunn's The Suicide Squad.

(Source: Sly's Official Instagram)pic.twitter.com/Gz7T6XQP5P