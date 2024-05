James Gunn actualiza la película de Teen Titans y Deathstroke en DCU

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

El nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran sigue tomando forma. La renovada franquicia de superhéroes, que debutará este año con la serie animada Creature Commandos antes de dar el salto al cine con Superman en 2025, continúa añadiendo nuevos proyectos y personajes. Ahora, el propio Gunn ha querido actualizar algunos datos.

Por un lado, desde hace semanas ha surgido el rumor de que el estudio está preparando una película todavía no anunciada sobre Teen Titans. Este equipo de Jóvenes Titanes es una suerte de Liga de la Justicia de niños o adolescentes. Entre ellos están Robin, Kid Flash o Aqualand, personajes que normalmente son el sidekick junior de los superhéroes principales de DC.

Muchos fans confían en ver al grupo dando el salto a la imagen real con el nuevo DCU. Por eso, un seguidor le peguntó a James Gunn a través de la red social Threads acerca de las informaciones que apuntaban a que el filme ya está en marcha y comenzaría su rodaje a finales de 2024. Sin embargo, la respuesta del cineasta fue clara: "No".

Se desconoce si dicha negativa descarta que el proyecto exista en absoluto o si sencillamente aún falta más tiempo para comenzar a desarrollarlo. En cualquiera de los casos, son malas noticias para quienes aspiraban a ver a los Teen Titans en acción en la gran pantalla de manera más o menos inminente.

Por otro lado, uno de los villanos más queridos de DC, Deathstroke, también ha sido mencionado por Gunn. Muchos fans desean que aparezca pronto, especialmente después de la promesa incumplida de su importancia en el ya extinto Snyderverse, donde le dio vida Joe Manganiello. Vía Instagram, un usuario le pidió que contestara con un guiño si existían planes para el personaje.

James Gunn has plans for 'DEATHSTROKE' to appear in the DCU pic.twitter.com/b9PuGuWBQo