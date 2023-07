James Gunn aclara el futuro de Doom Patrol tras los rumores de cancelación

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Doom Patrol terminará tras su cuarta temporada, pero hasta la fecha solo se ha emitido la primera parte de la entrega, lo que ha hecho pensar que quizá la serie quedará incompleta. Ante los rumores de que la ficción sería cancelada antes de lo previsto y no tendría final, James Gunn ha hablado sobre el futuro de la producción.

"Ahora tengo la confirmación: como supuse, no, los episodios de Doom Patrol no se archivarán en absoluto, aunque la fecha de estreno de los próximos episodios aún no se ha anunciado al público", escribió Gunn en Threads, desmintiendo así los rumores y tranquilizando a los fans.

"No puedo imaginar un mundo en el que los episodios completos no se estrenan", agregó Gunn, que apuntó que está inmerso en la producción de Superman: Legacy y la serie Creature Commandos.

James Gunn confirms that new Doom Patrol episodes have not been cancelled. pic.twitter.com/ycJrwSme6L — Home of DCU (@homeofdcu) July 9, 2023

Según la sinopsis oficial, Doom Patrol reinventa algunos de los superhéroes más reconocidos de DC: Robotman/Cliff Steele (Brendan Fraser), Negative Man/Larry Trainor (Matt Bomer), Elasti-Woman/Rita Farr (April Bowlby), Crazy Jane (Diane Guerrero), Cyborg/Victor Stone (Joivan Wade) y Madame Rouge/Laura de Mille (Michelle Gomez).

En cuanto al final de la serie, Joivan Wade concedió una entrevista a CBR en la que habló sobre el desenlace. "Me gustaría decir que es un final genial. Es satisfactorio para los fans, que es lo más importante. Me molesta cuando las series no tienen la oportunidad de cerrar la historia, para permitir que los fans sientan que está completa y se sientan parte de algo con lo que cierran el círculo", declaró.

"Siento que realmente tuvimos la oportunidad de hacer eso con Doom Patrol esta temporada y darles a los fans lo que querían y la recompensa de todo lo que hemos construido en los últimos cuatro años. Es algo que a todos les encantará. El resto de la temporada es uno de nuestros mejores trabajos. Estoy ansioso por que todos vean eso", agregó.