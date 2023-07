James Cameron, indignado: No rodará una película sobre la tragedia del Titán

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Además de ser cineasta, James Cameron es muy aficionado al buceo y ha realizado numerosas inmersiones. El director de Titanic siguió muy de cerca la tragedia del Titan, en la que fallecieron cinco personas, pero, pese al interés que ha mostrado e incluso haber compartido su opinión, ha desmentido que vaya a llevar el accidente a la gran pantalla.

The Sun publicó un artículo en el que aseguraba que Cameron iba a hacer una cinta sobre la implosión del submarino de OceanGate. "Las fuentes dicen que una plataforma de streaming contactó con el aclamado director", expone el tabloide.

"El desastre del Titan ya se baraja como una serie importante para uno de los servicios de streaming más grandes del mundo, y James es la primera opción para la dirección. Es un tema que toca su corazón. Él contó la historia del Titanic con tanta compasión que parece un paso natural que él asuma el proyecto. Volver sobre los pasos de aquellos a bordo del Titan es una tarea enorme, pero habría mucho tiempo, dinero y recursos dedicados a ello", contó una fuente a The Sun.

A raíz del artículo, Cameron se pronunció en Twitter. "Normalmente no respondo a los rumores ofensivos de los medios, pero tengo que hacerlo ahora. No estoy en negociaciones para hacer una película del OceanGate, ni lo estaré nunca", aclaró el realizador.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.