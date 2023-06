James Cameron compara el desastre del Titan con el hundimiento del Titanic: "También se ignoraron las advertencias"

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

James Cameron, el director de Titanic y Avatar, se ha pronunciado acerca de la tragedia del Titan en la que han fallecido cinco personas. La expedición, que tenía como objetivo visitar los restos del Titanic, ha sido comparada por el cineasta precisamente con el hundimiento del navío en 1912.

Cameron, investigador del desastre del Titanic, dirigió la película sobre el barco en el año 1997, firmando uno de los filmes más taquilleros de la historia y obteniendo 11 premios Oscar de 14 nominaciones. Pero además, el cineasta es un consumado experto en expediciones submarinas como la del Titán. Para preparar la película protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio bajó hasta en 33 ocasiones a estudiar los restos del Titanic y hace poco más de una década alcanzó la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano, a bordo de un batiscafo diseñado por él mismo, el Deppsea Challenger.

Ahora, en una entrevista concedida a ABC News, el director ha ofrecido su cualificada opinión sobre el trágico suceso del Titán resaltando los paralelismos con el hundimiento del mismísimo Titanic. "Estoy impactado por la similitud con el desastre del propio Titanic, donde el capitán fue advertido repetidamente sobre el hielo delante de su barco y, sin embargo, navegó a toda velocidad hacia la zona helada en una noche sin luna y como resultado muchas personas murieron", comenta Cameron.

"Esta es una tragedia muy similar en la que se ignoraron las advertencias y que ha ocurrido exactamente en el mismo sitio", añade en referencia al desastre del Titan. El pequeño submarino, contratado por particulares para ver el Titanic, implosionó durante su descenso. Un siniestro que, teniendo en cuentra lo avanzado de las técnicas de submarinismo a Cameron le parece "simplemente asombroso" y "realmente surrealista".

La nave sumergible desapareció el pasado domingo, cuando se perdió conexión con ella al poco tiempo de comenzar su inmersión. Desde entonces, se desplegó un dispositivo de rescate para tratar de localizar el submarino antes de que se agotaran las 96 horas de oxígeno de las que disponía. Cameron, que también ha diseñado embarcaciones que pueden sumergirse a profundidades tres veces mayores que la de los restos del Titanic, criticó que la construcción de fibra de carbono del Titan era muy defectuosa.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f