James Cameron casi muere rodando una de sus películas

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Además de ser el director más taquillero, con tres de sus películas ocupando el top 5 de la historia, James Cameron es también muy aficionado al buceo. El cineasta ha realizado numerosas inmersiones debajo del agua durante el rodaje de varias de sus iconicas cintas y, según acaba de revelar el propio realizador, estuvo a punto de perder la vida mientras filmaba una escena submarina.

Fue durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en el Beyond Fest, al que acudió para presentar la proyección de su cinta de ciencia ficción de 1989, The Abyss, donde Cameron recordó el momento del rodaje del filme en el que vio peligrar su vida.

"Teníamos a los 'ángeles', que eran los buzos de seguridad que estaban allí, y cada uno estaba asignado a uno o dos de los actores y los manteníamos a la vista todo el tiempo. A pesar de ello, no me estaban mirando", explicó Cameron, que también reveló cómo el equipo disponible para supervisar a los actores y garantizar su seguridad lo puso en una situación potencialmente mortal.

"Estábamos trabajando a 30 metros de profundidad, para poder mover la cámara en la parte inferior, usaba pesas alrededor de mis pies, sin aletas y un cinturón con peso alrededor de mi cintura. Cuando el depósito de oxígeno está bajo, recibes una advertencia de que estás a punto de quedarte sin aire", detalló el director.

"En ese momento era casi un punto de control y a los buzos de seguridad se les enseña a sujetarte para que no embolices y dejes que tus pulmones se expandan demasiado al subir. Pero sabía lo que estaba haciendo. Y él no me dejó ir y no tenía forma de decirle que el regulador no estaba funcionando. Así que le di un puñetazo en la cara, nadé hasta la superficie y así sobreviví", relató el cineasta.

El director se encuentra actualmente volcado en el futuro de la saga Avatar. En 2025 estrenara en cines el 19 de diciembre la proxima entrega que tendrá lugar inmediatamente después de los eventos de Avatar: El sentido del agua y además continuara la franquicia con dos películas más que, tras los últimos retrasos, llegarán el 21 de diciembre de 2029 y el 19 de diciembre de 2031.