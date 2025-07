James Cameron denuncia "cobardía moral" de Nolan en Oppenheimer: "No me gusta criticar la película de otro, pero..."

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Oppenheimer de Christopher Nolan se centra en el creador de la bomba atómica, pero la película omite las consecuencias que provocó el arma en Hiroshima y Nagasaki. James Cameron, que abordará el tema en su adaptación del libro Ghosts of Hiroshima, ha dado su opinión sobre la visión de Nolan, criticando que esta decisión creativa fue una "evasión moral".

En una entrevista con Deadline, Cameron declaró sobre la cinta: "Es interesante lo que evitó abordar. Mira, me encanta la factura cinematográfica, pero sentí que fue una especie de cobardía moral".

"No es que Oppenheimer no conociera las consecuencias (de la bomba). Hay una escena breve en la película donde vemos -y no me gusta criticar la película de otro cineasta- pero solo hay un momento corto en que él ve algunos cuerpos carbonizados en la audiencia, y luego la película continúa mostrando cómo eso lo conmovió profundamente. Pero sentí que evitó el tema. No sé si el estudio o Chris pensaron que era un tema tabú que no querían tocar, pero yo quiero ir directo a ese tema tabú. Soy así de terco", añadió.

Cuando se lanzó Oppenheimer, Nolan respondió a estas críticas explicando que quería representar la experiencia subjetiva de Oppenheimer. "Siempre fue mi intención ceñirme estrictamente a eso. Oppenheimer se enteró del bombardeo al mismo tiempo que el resto del mundo", contó a Variety.

"Quería mostrar a alguien que empieza a comprender con más claridad las consecuencias no intencionadas de sus acciones. Se trataba tanto de lo que no muestro como de lo que muestro", agregó.

El libro Ghosts of Hiroshima de Charles Pellegrino reúne testimonios de víctimas y supervivientes de los ataques. La producción del filme aún no ha comenzado y Cameron confesó a Deadline: "No puedo decirte ahora qué habrá en la película. He estado tomando notas durante 15 años y todavía no he escrito ni una palabra del guion".

"De alguna manera, tengo que hacer que esto suceda. No la veo como una película con un presupuesto enorme. No creo que sea una película que se haga rápido, pero no la veo con un gran presupuesto. Tendrá que incluir algunos efectos visuales porque el alcance de la destrucción no es algo que se pueda hacer de forma práctica", dijo el realizador.