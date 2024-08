James Cameron trabaja en un proyecto secreto de Terminator

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

James Cameron regresará al mundo de Pandora con Avatar: Fuego y ceniza, que verá la luz el 19 de diciembre de 2025. Sin embargo, no será la única saga a la que regrese, ya que el cineasta se encuentra revisitando otro universo que conoce muy bien: el de Terminator, y ampliándolo aún más con un nuevo proyecto secreto.

La última vez que Arnold Schwarzenegger interpretó al implacable y rudo cyborg T-800 fue en 2019, cuando Terminator: Destino Oscuro se estrenó en la gran pantalla. El filme, dirigido por Tim Miller y producido por Cameron, también trajo de vuelta a Linda Hamilton como Sarah Connor. Se saltó la continuidad establecida tras los eventos de El juicio final, la segunda entrega de la exitosa franquicia estrenada en 1991, y funcionó como una secuela directa de esta.

Desde entonces, muchos esperan el día en que llegue una nueva entrega cinematográfica de la saga, lo que no parece estar lejos de ocurrir. Cameron ha revelado en una entrevista con The Hollywood Reporter que ya está inmerso en un nuevo proyecto de Terminator.

El cineasta expresó su parecer sobre Terminator Zero, el nuevo anime que llegará a Netflix el 29 de agosto y ampliará la longeva franquicia. A su parecer, no solo resulta "interesante", sino que también se asemeja a lo que planteó en la serie de 2008, Las crónicas de Sarah Connor.

"Tengo curiosidad por ver qué han hecho. Yo me encuentro trabajando ahora mismo en mi propio material de Terminator. No tiene nada que ver con eso. Al igual que con Las crónicas de Sarah Connor, de vez en cuando tocaban cosas con las que había estado trasteando de modo independiente. Por lo que siento curiosidad. No acuciante, pero, lógicamente, me gustaría ver que tenga éxito", sentenció Cameron.

En cambio, cuando le preguntaron sobre el nuevo proyecto de Terminator que está desarrollando, Cameron fue de lo más tajante. "Es información clasificada. No quiero tener que enviar a un agente robótico potencialmente peligroso si se habla de ello, ni siquiera de forma retroactiva", respondió en tono humorístico, sin dar más detalles.

Por ahora, los fans de la franquicia que consagró a Schwarzenegger como estrella de acción tendrán que conformarse con Terminator Zero. En ella, ni John ni Sarah Connor serán los protagonistas, sino Eiko (Sonoya Mizuno), una soldado dispuesta a luchar por el destino de la humanidad y a librar una guerra absoluta contra Skynet en Tokio, ciudad en la que se ambienta la trama de esta serie producida por Mattson Tomlin (The Batman 2).

"2022: Una guerra futura se ha librado durante décadas entre los pocos supervivientes humanos y un ejército interminable de máquinas. 1997: La IA conocida como Skynet gana conciencia de sí misma y comienza su guerra contra la humanidad. Atrapada entre el futuro y este pasado, se encuentra una soldado enviada atrás en el tiempo para cambiar el destino de la humanidad. Ella llega en 1997 a proteger a un científico llamado Malcolm Lee, que trabaja para lanzar un nuevo sistema de IA diseñado para competir con el inminente ataque de Skynet hacia la humanidad. Mientras Malcolm se cuestiona las complejidades morales de su creación, es perseguido por un implacable asesino del futuro que altera para siempre el destino de sus tres hijos", reza la sinopsis oficial del anime.