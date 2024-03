Jake Gyllenhaal protagoniza Road House (De profesión: duro): "Para mí era muy importante honrar a Patrick Swayze"

LOS ÁNGELES, 21 Mar. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Jake Gyllenhaal protagoniza la película Road House (De profesión: duro), dirigida por Doug Liman. Esta nueva versión llena de adrenalina del clásico de culto de los años 80 se estrena en Prime Video este jueves 21 de marzo. El actor asume el papel de Dalton, interpretado por Patrick Swayze en la cinta original de 1989.

"Para mí era muy importante honrar lo que hizo Patrick en la versión original, pero también su carrera. Quería ser fiel, no solo a los fans que aman la primera película, sino también a Patrick", cuenta Jake durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Gyllenhaal creció viendo Dirty Dancing, Le llaman Bodhi o Ghost (Más allá del amor). "Ha sido un honor interpretar a Dalton. Crecí con las películas de Patrick. Después trabajé con él en Donnie Darko y fue genial. Fue muy amable y siempre me apoyó en mi carrera", recuerda Gyllenhaal.

Road House (De profesión: Duro) narra la historia del ex luchador de UFC Dalton (Gyllenhaal), que acepta un trabajo como portero en un bar de carretera de los Cayos de Florida, pero pronto descubre que ese paraíso no es lo que parece.

Dar vida a Dalton en Road House (De profesión: duro) ha sido además una oportunidad para explorar proyectos diferentes en su carrera como intérprete. "He estado buscando personajes con sentido del humor real y quería trabajar más en comedia. Sentí este maravilloso alivio de interpretar un personaje que puede hacer chistes, burlarse de algo y cosas así. Como actor, hay una gran parte de mí que no he podido expresar de esa manera, así que sentí una gran emoción", dice.

La gran amistad que le une a Doug Liman, director de la cinta, ha hecho mucho más especial esta colaboración profesional entre ambos. "No hay nada como trabajar con amigos. Doug y yo hemos querido trabajar juntos en un filme desde hace una década. Encontrar esta película, tan divertida de hacer, fue algo fantástico", manifiesta Gyllenhaal.

Los actores Billy Magnussen, Jessica Williams, Lukas Gage, B.K. Cannon, Beau Knapp, Darren Barnet, Dominique Columbus, Bob Menery, Catfish Jean, Kevin Carroll, Travis Van Winkle y Hannah Lanier completan el reparto de la película.