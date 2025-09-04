Margot Robbie y Jacob Elordi desatan su pasión en el tórrido tráiler de Cumbres Borrascosas

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas llega con una lectura más erótica y contemporánea del clásico homónimo de Emily Brontë. La película, dirigida por Emerald Fennell (Saltburn, Una joven prometedora) y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se estrena en cines el 13 de febrero de 2026 y ya ha abierto debate entre el público por su tono y estética.

Como ya fue el caso de sus dos largometrajes anteriores, Fennell vuelve a apostar por un sello visual intenso y sensorial y lo subraya con un golpe musical completamente actual como es Everything Is Romantic de Charli XCX. La elección de la canción acentúa la pulsión carnal del avance y está dando que hablar por su choque con la imaginería victoriana del material original.

El avance adelanta una historia de deseo, celos y destrucción emocional que se permite licencias formales para intensificar la obsesión de Catherine y Heathcliff. De ahí que, junto al entusiasmo, hayan surgido comparaciones y dudas sobre la fidelidad al texto de Brontë, sobre el que parece que Fennell no busca una recreación exacta, sino una relectura visceral que enfatice la toxicidad de la relación y el magnetismo autodestructivo de sus protagonistas.

Al tráiler lo acompaña el lanzamiento del póster con Margot Robbie y Jacob Elordi en un abrazo apasionado, que evoca el icónico cartel de Lo que el viento se llevó, además de poseer un guiño romántico-trágico que casa con el tono del avance.

Déjate llevar. #CumbresBorrascosasLaPelicula llega a los cines por San Valentín. pic.twitter.com/j9S5P9sphy — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) September 3, 2025

Más allá del dúo protagonista, el reparto reúne a Hong Chau (Nelly Dean), Shazad Latif (Edgar Linton), Alison Oliver (Isabella Linton), Martin Clunes y Ewan Mitchell, entre otros. El filme está escrito y dirigido por Emerald Fennell con Anthony Willis a cargo de la partitura y canciones de Charli XCX integradas en la banda sonora.

Publicada en 1847, Cumbres borrascosas de Emily Brontë narra la pasión obsesiva entre Heathcliff y Catherine Earnshaw en los páramos de Yorkshire y las consecuencias que un amor marcado por los celos, la venganza y las diferencias de clase desata sobre dos casas enfrentadas. El relato combina gótico y tragedia para explorar el deseo, el rencor y las heridas que deja el pasado.

A lo largo de las décadas, Cumbres borrascosas ha inspirado múltiples versiones cinematográficas: el clásico hollywoodiense de William Wyler (1939) con Laurence Olivier y Merle Oberon; la adaptación de Robert Fuest (1970) encabezada por Timothy Dalton; el enfoque romántico-gótico de Peter Kosminsky (1992) con Ralph Fiennes y Juliette Binoche; y la lectura áspera, naturalista y de cámara en mano de Andrea Arnold (2011). También destacan reinterpretaciones más libres, como Abismos de pasión (1954) de Luis Buñuel, que traslada el drama a México.