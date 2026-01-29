Margot Robbie dice que sus amigas se pusieron "como perras rabiosas" con Jacob Elordi en Cumbres borrascosas

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres borrascosas - WARNER BROS.

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

La nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas llegará a los cines el próximo 13 de febrero. Margot Robbie, protagonista del filme junto a Jacob Elordi, ha revelado cuál fue la desmesurada reacción de sus amigas al ver a su compañero de reparto en pantalla, llegando a asegurar que, si Elordi hubiera aparecido allí mismo, "se lo habrían comido".

En su paso por el programa Jimmy Kimmel Live!, Robbie rememoró la despedida de soltera que sus amigas organizaron en honor a su personaje en la cinta, Catherine Earnshaw. "Al principio creí que era una broma. Pensé: 'Espera, ¿de verdad vamos a tener una despedida de soltera falsa para un personaje imaginario?'", confesó la actriz.

Durante la despedida, que Robbie calificó como "la experiencia más desquicidada" de su vida, no pudo faltar un visionado de la película dirigida por Emerald Fennell. No obstante, Robbie asegura que sus amigas "se perdieron gran parte de la película" porque no paraban de "gritar" cada vez que aparecía en pantalla Elordi, que en Cumbres borrascosas da vida a Heathcliff.

"Acabó siendo la noche más loca de mi vida, pero la proyección en sí... Veinte mujeres echando espuma por la boca", aseguró Robbie, afirmando que "parecían perras rabiosas". "Ya se habían tomado unas cuantas copas y, cuando empezó la película, no paraban de gritar", rememoró.

"Cuando Jacob apareció en pantalla, creo que se registró en la escala de Richter... Gritaron tan fuerte", afirmó Robbie. "Sinceramente, pensé que si entrara en ese momento, creo que se lo habrían comido. Así que era más seguro que no estuviera allí", bromeó.

Más allá del dúo protagonista, el reparto reúne a Hong Chau (Nelly Dean), Shazad Latif (Edgar Linton), Alison Oliver (Isabella Linton), Martin Clunes y Ewan Mitchell, entre otros. El filme está escrito y dirigido por Emerald Fennell con Anthony Willis a cargo de la partitura y canciones de Charli XCX integradas en la banda sonora.