Las primeras reacciones a Cumbres borrascosas ensalzan la tensión sexual entre Robbie y Elordi: "Todo es GRANDE"

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Cumbres borrascosas, la nueva adaptación cinematográfica del clásico escrito por Emily Brontë, llegará a los cines el próximo 13 de febrero. A poco más de una semana de su estreno y tras las proyecciones en pases de prensa, las primeras reacciones circulan ya por redes sociales, muchas de ellas ensalzando la química entre Margot Robbie y Jacob Elordi y detalles como el diseño de vestuario o el inconfundible sello visual y sensorial de Emerald Fennell.

El filme supone una lectura más erótica y contemporánea de la novela original y, como esta, narra la pasión obsesiva entre Heathcliff y Catherine Earnshaw en los páramos de Yorkshire, reflejando las nefastas consecuencias de un amor marcado por los celos, la venganza y las diferencias de clase.

"Cumbres borrascosas tendrá un buen estreno y arrasará en taquilla. Es una película trepidante, apasionante y que gustará a todos los públicos. Tanto Jacob Elordi como Margot Robbie saldrán ganando. El público se enamorará de las llamativas imágenes y la dirección desenfrenada de Emerald Fennell. Todo es GRANDE", ha pronosticado Anne Thompson, editora de IndieWire, en X.

Wuthering Heights will open well and soar at the box office. It's a rip-roaring, bodice-ripping crowd-pleaser. Both Jacob Elordi and Margot Robbie will come out ahead. Audiences will fall for Emerald Fennell's garish visuals and unrestrained direction. Everything is BIG. — Anne Thompson (@akstanwyck) February 4, 2026

También el crítico Scott Menzel prevé que la película sea un gran éxito, consolidando a Fennell como "una de las cineastas más solicitadas del panorama actual" y posicionándose como "una de las grandes candidatas a los premios, especialmente en las categorías de fotografía, diseño de vestuario, diseño de producción y banda sonora". "La tensión sexual y la química entre Margot Robbie y Elordi es tan intensa que prácticamente se puede cortar con un cuchillo", añade.

Wuthering Heights is destined to be a massive hit for Warner Bros. and will firmly establish Emerald Fennell as one of the most in-demand filmmakers working today. A breathtaking visual work of art, the film feels like it will be a major awards contender, particularly in… pic.twitter.com/myp520r2yL — Scott Menzel (@ScottDMenzel) February 3, 2026

Otra periodista ha señalado que la cinta se trata de "un nuevo clásico divino". "Embriagadora, trascendente, tentadora, cautivadora, digna de deseo, hipnótica. Captura con maestría el dolor sobrecogedor y la esencia del deseo", alaba, tildando la fotografía de "fascinante" y el diseño de producción de "sublime".

Emerald Fennell’s #WutheringHeightsMovie is a god-tier new classic. Intoxicating, transcendent, tantalizing, bewitching, lust worthy, hypnotic. Expertly captures the breathtaking ache & essence of desire. Sandgren’s cinematography, spellbinding. Davies’ production design, sublime pic.twitter.com/LKkq6eRjNJ — Courtney Howard (@Lulamaybelle) February 3, 2026

Jazz Tangacy, editora de Variety, ha descrito la película como "una historia ardiente y retorcida". "Solo Emerald podía tomar un clásico, darle la vuelta, hacerte caer completamente en la lujuria y luego destruir tu alma por completo. Un exquisito espectáculo de maestría que me dejó boquiabierta con el vestuario, la cinematografía y el diseño de producción. Estoy obsesivamente enamorada de ella", añadía.

Emerald Fennell’s “Wuthering Heights” is a scorching hot and twisted tale. Margot Robbie and Jacob Elordi’s chemistry and sexual tension is a whole other level of HOT! Only Emerald could take a classic, turn it on its head, make you fall completely in lust, and then utterly… pic.twitter.com/4G8dftLSpy — Jazz Tangcay (@jazzt) January 29, 2026

SOBRE LA FIDELIDAD AL LIBRO

"No voy a hablar sobre la fidelidad a la obra original", expresaba un usuario de la red social. "Pero como película, Cumbres borrascosas es genial. Se trata de una adaptación a gran escala de un melodrama a pequeña escala, con todo el valor de una producción de gran presupuesto y el estilo cinematográfico que antes dábamos por sentado, y funciona por sí misma como una tragedia romántica llena de matices", señala.

"Deja a un lado el libro y adéntrate en la locura de una química innegable y un deseo tóxico explosivo", recomendaba otro usuario, definiendo el filme como "un hermoso caos de pasión, destrucción, lujuria, venganza y comportamiento desquiciado".

I won’t speak on source fidelity. But as a film, #WutheringHeights rocks. A large-scale retelling of a small(er)-scale melodrama, with all the big-budget production value and cinematic style value we once took for granted, it works on its own terms as a nuanced romantic tragedy. pic.twitter.com/Mu2BxboT3w — Scott Mendelson (@ScottMendelson) January 29, 2026

#WutheringHeights is a beautiful mess of passion, destruction, lust, revenge & unhinged behavior. Throw the book away & step into the madness of undeniable chemistry & explosive toxic desire. Margot Robbie & Jacob Elordi are enthralling. #WutheringHeightsMovie movie is exquisite pic.twitter.com/ZIK4ODhMAC — sagesurge (@sagesurge) February 3, 2026

La fidelidad a la obra original ha sido uno de los grandes temas de debate desde que salieron a la luz las primeras imágenes del filme, no obstante, las reacciones apuntan a que, para muchos, los cambios introducidos no son un problema. "Las fans de Emily Brontë como yo nos vamos a comer Cumbres Borrascosas con cuchara. Los cambios que Fennell hace al texto tienen sentido. El caos está ahí. Jacob Elordi y Margot Robbie hacen suyos los personajes. La licenciada en filología inglesa que hay en mí está muy orgullosa", reza una de las publicaciones en X.

Sooooo the Emily Bronte girlies like me are gonna eat up #WutheringHeightsMovie with a spoon. The changes Fennell makes to the text make sense. The mess. is. there. Jacob Elordi and Margot Robbie make the characters their own. The English major in me is so proud. pic.twitter.com/jfKd3iSDtH — Kristen Lopez (@kristenklopez) February 3, 2026

"¡Emerald Fennell se gradúa de la escuela de adaptaciones literarias de Baz Luhrmann!", expone otro mensaje, que destaca cómo la cinta "canaliza la emoción cruda del texto para crear una experiencia sensorial completa". "La adaptación de Fennell existe profundamente en los sentimientos, singular, una extensión desenfrenada de su experiencia al leer la obra de Brontë", continúa.