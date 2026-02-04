Las primeras reacciones a Cumbres borrascosas ensalzan la tensión sexual entre Robbie y Elordi: "Todo es GRANDE" - WARNER BROS
MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -
Cumbres borrascosas, la nueva adaptación cinematográfica del clásico escrito por Emily Brontë, llegará a los cines el próximo 13 de febrero. A poco más de una semana de su estreno y tras las proyecciones en pases de prensa, las primeras reacciones circulan ya por redes sociales, muchas de ellas ensalzando la química entre Margot Robbie y Jacob Elordi y detalles como el diseño de vestuario o el inconfundible sello visual y sensorial de Emerald Fennell.
El filme supone una lectura más erótica y contemporánea de la novela original y, como esta, narra la pasión obsesiva entre Heathcliff y Catherine Earnshaw en los páramos de Yorkshire, reflejando las nefastas consecuencias de un amor marcado por los celos, la venganza y las diferencias de clase.
"Cumbres borrascosas tendrá un buen estreno y arrasará en taquilla. Es una película trepidante, apasionante y que gustará a todos los públicos. Tanto Jacob Elordi como Margot Robbie saldrán ganando. El público se enamorará de las llamativas imágenes y la dirección desenfrenada de Emerald Fennell. Todo es GRANDE", ha pronosticado Anne Thompson, editora de IndieWire, en X.
También el crítico Scott Menzel prevé que la película sea un gran éxito, consolidando a Fennell como "una de las cineastas más solicitadas del panorama actual" y posicionándose como "una de las grandes candidatas a los premios, especialmente en las categorías de fotografía, diseño de vestuario, diseño de producción y banda sonora". "La tensión sexual y la química entre Margot Robbie y Elordi es tan intensa que prácticamente se puede cortar con un cuchillo", añade.
Otra periodista ha señalado que la cinta se trata de "un nuevo clásico divino". "Embriagadora, trascendente, tentadora, cautivadora, digna de deseo, hipnótica. Captura con maestría el dolor sobrecogedor y la esencia del deseo", alaba, tildando la fotografía de "fascinante" y el diseño de producción de "sublime".
Jazz Tangacy, editora de Variety, ha descrito la película como "una historia ardiente y retorcida". "Solo Emerald podía tomar un clásico, darle la vuelta, hacerte caer completamente en la lujuria y luego destruir tu alma por completo. Un exquisito espectáculo de maestría que me dejó boquiabierta con el vestuario, la cinematografía y el diseño de producción. Estoy obsesivamente enamorada de ella", añadía.
SOBRE LA FIDELIDAD AL LIBRO
"No voy a hablar sobre la fidelidad a la obra original", expresaba un usuario de la red social. "Pero como película, Cumbres borrascosas es genial. Se trata de una adaptación a gran escala de un melodrama a pequeña escala, con todo el valor de una producción de gran presupuesto y el estilo cinematográfico que antes dábamos por sentado, y funciona por sí misma como una tragedia romántica llena de matices", señala.
"Deja a un lado el libro y adéntrate en la locura de una química innegable y un deseo tóxico explosivo", recomendaba otro usuario, definiendo el filme como "un hermoso caos de pasión, destrucción, lujuria, venganza y comportamiento desquiciado".
La fidelidad a la obra original ha sido uno de los grandes temas de debate desde que salieron a la luz las primeras imágenes del filme, no obstante, las reacciones apuntan a que, para muchos, los cambios introducidos no son un problema. "Las fans de Emily Brontë como yo nos vamos a comer Cumbres Borrascosas con cuchara. Los cambios que Fennell hace al texto tienen sentido. El caos está ahí. Jacob Elordi y Margot Robbie hacen suyos los personajes. La licenciada en filología inglesa que hay en mí está muy orgullosa", reza una de las publicaciones en X.
"¡Emerald Fennell se gradúa de la escuela de adaptaciones literarias de Baz Luhrmann!", expone otro mensaje, que destaca cómo la cinta "canaliza la emoción cruda del texto para crear una experiencia sensorial completa". "La adaptación de Fennell existe profundamente en los sentimientos, singular, una extensión desenfrenada de su experiencia al leer la obra de Brontë", continúa.