Invasión demoníaca en el terrorífico tráiler final de Insidious 6: Fuera del Más Allá - SONY PICTURES

MADRID 5, (CulturaOcio)

Tras el éxito de Insidious: La puerta roja, que recaudó más de 186 millones de dólares convirtiéndose en la cinta más taquillera de la saga, llega Insidious: Fuera del Más Allá. La sexta entrega de la franquicia, que se estrenará el 21 de agosto, ha lanzado su tráiler final que augura una terrorífica invasión de entidades demoníacas.

El adelanto, de poco más de un minuto de duración, arranca con Gemma (Amelia Eve), quien descubre que puede comunicarse con el Más Allá. El espíritu de Elise Rainier (Line Shaye) asegura a la protagonista que puede traer a los demonios "al mundo de los vivos para siempre".

El avance continúa con Gemma siendo perseguida y acosada por varios horripilantes entes que solo ella parece ver. "Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos", avisa el personaje de Shaye al final del tráiler.

"Gemma (Eve), una joven madre que cría a su hija en la casa en la que creció y que descubre que puede viajar a 'El Más Allá', el reino purgatorial de las almas perdidas situado en el corazón del universo Insidious. Cuando algo maligno va tras ella, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede viajar a 'El Más Allá', sino que también es capaz de traer de vuelta al mundo real lo que encuentra allí. Cuando los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo", reza la extensa sinopsis del filme.

Además de Eve y el regreso de Shaye, Insidious: Fuera del Más Allá cuenta en el reparto con Brandon Perea (Nop), Miasie Richardson-Sellers (The Undeclared War), Sam Spruell (H de Halcón), Island Austin (I Can Only Imagine 2) y Laura Gordon (El último late night).

Jacob Chase (Ven a jugar) asume la dirección y el guión del largometraje, mientras que a historia ha sido creada por el propio Chase junto con David Leslie Johnson-McGoldrick, guionista de la franquicia The Conjuring (Expediente Warren). Jason Blum es el productor junto con los creadores de la franquicia, James Wan y Leigh Whannell.

Con sus cinco entregas anteriores, la saga Insidious, que arrancó en 2011, ha recaudado más de 730 millones de dólares.