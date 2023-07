Patrick Wilson dirige y protagoniza Insidious La puerta roja: "Lo único que me dijo James Wan fue que lo hiciera mío"

LOS ÁNGELES, 20 Jul. (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Patrick Wilson se enfrenta de nuevo a las fuerzas del mal, y también al reto de la dirección, en Insidious: La puerta roja, quinta entrega de la exitosa saga de terror Insidious. Además de retomar el papel de Josh Lambert en la nueva película, Wilson debuta como director. La cinta de terror se estrena en España este jueves 20 de julio.

El filme, producido por Jason Blum, Oren Peli, James Wan y Leigh Whannell, es una secuela de Insidious: Capítulo 2. "Quería desentrañar, o abordar, lo que sucedió al final de la segunda película. Me fascina el trauma de esta familia y qué sucede si esos recuerdos vuelven a ti. Así que supongo que lo que aporto de nuevo a la franquicia es simplemente mi perspectiva, porque la película es realmente mi opinión sobre todo eso", cuenta Patrick durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Wilson recuerda lo que le dijo James Wan, cuando el productor se enteró de que Patrick iba a dirigir esta última entrega. "Yo me aporté a mí mismo al proyecto, y no lo digo de una manera frívola. Lo único que James Wan me dijo fue que lo hiciera mío. Así que lo elaboré en torno a temas que quería explorar, como la relación entre padre e hijo y el equilibrio entre la luz y la oscuridad", señala.

Wan sabe bien lo que significa sentir presión por querer hacer algo nuevo y diferente. "Creo que una de las mejores cosas de tener a Patrick Wilson como director en esta ocasión es que él quería continuar la historia de su personaje de las dos primeras películas. Cuando escuché que ese era el objetivo, me emocioné muchísimo", dice el director de Insidious: Capítulo 2.

UN OSCURO PASADO

Insidious: La puerta roja trae de vuelta al reparto original de la franquicia de terror para el capítulo final de la terrorífica saga de la familia Lambert. Para enterrar sus demonios de una vez por todas, Josh (Patrick Wilson) y un ya universitario Dalton (Ty Simpkins), deberán profundizar en El Mas Allá (The Further) más que nunca, enfrentándose al oscuro pasado familiar y a un huésped de nuevos horrores terroríficos que acechan tras la puerta roja.

Jason Blum, productor de títulos de terror por excelencia, asegura que la presión por superar las expectativas de los fans de la franquicia es alta. "Tuvimos la suerte de que Patrick Wilson dirigiera esta vez, lo que me hizo sentir que Patrick dirigiendo atraería a los actores de la película original de vuelta, y así fue. Pensé que estábamos en buenas manos. Si alguien podía dirigir otra película de Insidious que llenara de satisfacción a los fans, sería Patrick Wilson. Así que después de que él decidió dirigir, las cosas se enfocaron, se volvió mucho más fácil y la presión disminuyó significativamente", señala.

Los actores Ty Simpkins, Rose Byrne, Andrew Astor, Sinclair Daniel y Hiam Abbass completan el reparto de Insidious: La puerta roja.