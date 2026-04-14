Los demonios regresan al mundo "para siempre" en el tremendo tráiler de Insidious 6: Fuera del Más Allá - SONY PICTURES

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Insidious: Fuera del Más Allá ha revelado su primer tráiler en el marco de la CinemaCon, que está teniendo lugar esta semana en el Caesars Palace de Las Vegas. La sexta entrega de la franquicia de terror llegará a los cines el próximo 21 de agosto y promete una inquietante incursión masiva de demonios en el mundo real.

La entrega sirve como secuela de Insidious: La puerta roja y sigue a una nueva familia, así como a "un terror que redefine de lo que es capaz El Más Allá", según la sinopsis oficial.

El tráiler comienza con Gemma, una dentista que, atendiendo a un paciente, sufre una terrible visión, viéndose transportada al Más Allá. "Desde que nació, hemos vivido solas. Éramos muy felices. Hasta que empecé a tener esos sueños", explica el personaje de Amelia Eve, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció.

"No son sueños", advierten a Gemma en el adelanto. "Tienes un don especial, la capacidad de traspasar el umbral entre este mundo y el otro mundo", le dicen, antes de añadir que también es capaz de "hacer que los demonios regresen al mundo humano para siempre".

"¿Qué pasa si no puedo controlarlo?", pregunta el personaje, una cuestión cuya respuesta queda implícita en las sucesivas imágenes de seres malignos atormentando a la pobre familia.

Aparte de con Eve, la película cuenta en su reparto con Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell y Laura Gordon, además de con el regreso de Lin Shaye, retomando su papel de anteriores filmes. Jacob Chase ejerce como director y guionista, mientras que Jason Blum la produce para Blumhouse, junto con los creadores de la franquicia, James Wan y Leigh Whannell.