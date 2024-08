Malas noticias para el universo Warhammer 40.000 de Henry Cavill

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

Tras ser durante años Superman y Geralt de Rivia en The Witcher, Henry Cavill se propuso trasladar a la pequeña pantalla el universo del popular juego de estrategia Warhammer 40.000. Sin embargo, el desarrollo de este proyecto, del que también es productor, podría no llegar a ver la luz si Games Workshop y Amazon Prime Video no resuelven sus diferencias creativas.

Cavill, quien también será el protagonista del remake de Los Inmortales que dirigirá Chad Stahelski (John Wick), aseguró en declaraciones a Collider el pasado mes de enero que ya estaban sucediendo grandes cosas con la adaptación a imagen real de Warhammer 40.000.

Es más, el británico, motor creativo de este nuevo universo cinematográfico, dejó caer que todo parecía ir viento en popa, de manera que se encontraba un paso más cerca de hacer realidad el sueño de toda una vida.

Pero, según recoge IGN, ni la serie ni la película basadas en este célebre juego de miniaturas se llevarán a cabo mientras Games Workshop y Prime Video no alcancen un acuerdo sobre el rumbo creativo a seguir para su desarrollo.

De hecho, el plazo límite para tomar esta decisión vence antes de diciembre de 2024. Esto se debe a que, en diciembre de 2023, Games Workshop reveló que trabajaría con el gigante del streaming durante 12 meses para acordar la hoja de ruta que tomarían con las producciones del universo Warhammer 40.000.

Por otro lado, su histórico acuerdo solo sería efectivo si estas directrices se pactaran mutuamente. Es decir, que, con el tiempo jugando en contra, deben resolver sus diferencias creativas si pretenden cimentar las bases de la franquicia con sus primeras producciones. Lo que les deja un margen de maniobra de cinco meses para alcanzar un acuerdo que resulte satisfactorio para ambas partes.

Es de esperar que así sea, puesto que, en caso contrario, Amazon Prime Video perdería los derechos para adaptar Warhammer 40.000 y los esfuerzos de Cavill al frente como productor se verían truncados. El célebre juego bélico de miniaturas fue creado en los años 80. Ambientado cuarenta mil años en el futuro, esta distopía que ha enganchado a varias generaciones es una amalgama de fantasía y ciencia ficción que narra cómo varios ejércitos de diferentes razas y naturalezas (hombres, alienígenas, orkos...) combaten en una guerra eterna.