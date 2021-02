El Joker de Jared Leto luce nueva imagen en Liga de la Justicia de Zack Snyder

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Zack Snyder ha publicado una de las imágenes más esperadas de su montaje de 'Liga de la Justicia': el Joker de Jared Leto. El príncipe payaso del crimen hace acto de presencia, con un nuevo aspecto, en esta versión de cuatro horas que podrá verse el 18 de marzo en HBO.

Será el regreso del Joker de 'Escuadrón Suicida', pues la versión que protagonizó Joaquin Phoenix en 2019 no está relacionada con el universo extendido de DC Comics. El cineasta ha compartido en redes sociales la imagen de Leto caracterizado de nuevo como la Némesis de Batman.

En la instantánea, Leto sostiene la icónica carta del Joker de la baraja de naipes. Detrás, puede verse de manera borrosa al personaje, con un aspecto que aparenta estar demacrado. También puede apreciarse que todo apunta a que llevará el característico maquillaje del villano.

Lo curioso es que, en la imagen, su estética con el pelo más largo y revuelto recuerda mucho al Joker de Joaquin Phoenix.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y