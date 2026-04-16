La IA resucita a Val Kilmer en el tráiler de As Deep as the Grave - FIRST LINE FILMS

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Antes de que Val Kilmer falleciera el pasado 2025, a los 65 años de edad y tras casi una década luchando contra un cáncer de garganta, el actor estadounidense fue elegido para encarnar al padre Fintan en As Deep as the Grave. Aunque su salud no le permitió llegar a participar en el rodaje, gracias a la IA generativa el intérprete forma parte de la película y ya se le ha podido ver en el tráiler de la misma, revelado durante la CinemaCon.

El personaje de Kilmer, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, aparece más de una vez en el adelanto, a todas luces, en diferentes etapas de su vida. Así, en una escena se le puede ver como una figura casi fantasmagórica entre el humo, con el pelo aparentemente canoso, mientras que en otras se le muestra como un hombre joven de unos 30 años. "No temas a los muertos ni me temas a mí", expresa el personaje en un momento dado del avance, arrodillándose ante una niña.

Según apunta Variety, Coerte Voorhees, director y guionista del filme, y su hermano John, que ejerce de productor en el mismo, sostienen haber encontrado una manera ética de usar la controvertida tecnología, ya que han trabajado en colaboración con la familia del fallecido actor. Señalan además que la película, basada en la historia real de Ann Morris, la primera arqueóloga que fue codescubridora de la primera civilización en América del Norte, significaba mucho para Kilmer.

"Se diseñó pensando principalmente en él [Kilmer]", explicó Voorhees en declaraciones al medio estadounidense el mes pasado. "Se inspiró en su herencia indígena americana y en su vínculo y amor por el suroeste... Su familia no dejaba de repetir lo importante que consideraban que era la película y que Val tenía muchas ganas de formar parte de este proyecto", defendió. El director y guionista aseguró además que el papel de Kilmer en la cinta es sustancial, apareciendo en pantalla casi una hora.

LA HIJA DE VAL KILMER DA SU BENEPLÁCITO AL USO DE LA IA EN AS DEEP AS THE GRAVE

La posibilidad de revivir a los actores (o incluso de crear unos totalmente nuevos como Tilly Norwood) es un asunto candente en Hollywood desde hace tiempo, con muchos llegando a temer que se acabe por sustituir a los intérpretes de carne y hueso.

No obstante, los realizadores de As Deep as the Grave insisten en que solo recurrieron a esta técnica por necesidad y con el deseo de incluir a Kilmer en el proyecto. También apuntan que la producción se basó en las directrices del sindicato de actores (SAG) y que la familia del actor, que, por otro lado, proporcionó material de archivo para ayudar en la creación de la interpretación, fue debidamente compensada.

En un comunicado, Mercedes Kilmer aseguró que a su padre le habría gustado formar parte de la película, defendiendo su inclusión en la misma y revelando que el actor "siempre veía las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para ampliar las posibilidades de la narración". "Este espíritu es algo que todos honramos en esta película en concreto, de la que él formó parte integral", expuso.

Aparte de con un Kilmer revivido por la IA, As Deep as the Grave cuenta en su reparto con Abigail Breslin, Abigail Lawrie, Tom Felton, Hanako Footman, Ewen Bremner, Tatanka Means, Wes Studi, Finn Jones y Jacob Forune-Lloyd, entre otros.