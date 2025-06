MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

El filme en imagen real de The Legend of Zelda tiene previsto su desembarco en salas para el 26 de marzo de 2027. Y entre todos los nombres de estrellas que se relacionan con el proyecto, uno de los que suena con insistencia es el de Hunter Schafer. La actriz de Euphoria y Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes está en el punto de mira para encarnar a la princesa que da título al filme que dirigirá Wes Ball (El corredor del laberinto).

Según informa Daniel Richtman a través de su Patreon, Schafer está siendo considerada para interpretar a la intrépida princesa Zelda, heredera del reino de Hyrule. No obstante, aunque la actriz transgénero de 26 años, conocida por títulos como Cuckoo y la serie Euphoria, suena con fuerza para el papel y podría encajar en él, no hay nada confirmado.

Hunter Schafer is reportedly being eyed to play Princess Zelda in the live-action ‘LEGEND OF ZELDA’ film



(via: @DanielRPK) pic.twitter.com/jA5IryiRbL — ScreenTime (@screentime) May 29, 2025

De hecho, los últimos rumores indicaban que Sony Pictures y Nintendo, coproductora de la cinta, se encuentran buscando una intérprete más joven que se ajuste mejor al perfil clásico del personaje en los videojuegos. Y es que, en las distintas entregas de la saga, a Zelda, portadora de la Trifuerza de la Sabiduría, se la representa como una princesa juiciosa, indómita y dotada de ciertas habilidades.

A fin de cuentas, se encuentra imbuida por el espíritu de la diosa Nayru, el cual le otorga la capacidad para tomar siempre las decisiones más acertadas, sobre todo en lo que respecta al bienestar del reino de Hyrule. Sus aventuras con Link, protagonista de la saga, héroe de Hyrule, y sus batallas contra el malvado hechicero Ganon definen en buena medida la historia de The Legend of Zelda.

Pero en ocasiones, Zelda juega un papel distinto en los videojuegos, siendo una princesa en apuros o toda una aguerrida heroína proactiva, como en Breath of the Wild y Echoes of Wisdom. Por ahora, poco se sabe sobre la trama de The Legend of Zelda, aunque Ball ya adelantó que su plan es hacer "una película al estilo Miyazaki de imagen real", haciendo referencia a los títulos de Studio Ghibli.

"Vamos a trabajar duro y a hacer algo especial", afirmó el director, que además es fan confeso de los videojuegos, en declaraciones a CBR el pasado año. "Iré hasta los confines de la Tierra para asegurarme de que sea la película que todos esperamos que sea", expresó en una entrevista a The Direct.

En cualquier caso, más allá de si Schafer -quien también ha sonado como posible candidata para dar vida a la mutante Mística en el UCM- acaba o no interpretando a Zelda, lo cierto es que aún se desconoce quiénes encarnarán a Link y Ganon en la película dirigida por Ball. Shigeru Miyamoto, creador del videojuego, será uno de los productores junto a Avi Arad de The Legend of Zelda.