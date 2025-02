Hunter Schafer, ¿la nueva Mística de los X-Men en el UCM?

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Marvel Studios sigue dando los pasos necesarios para integrar a los X-Men en su universo cinematográfico. No obstante, los últimos rumores situaban a Hunter Schafer (Euphoria, Cuckoo) en el papel de una de las villanas icónicas de la Patrulla X: Mística. La actriz ha respondido ahora a su posible fichaje en el UCM.

"¡Sí, los vi! Mi padre me mandó un mensaje al respecto. Sería genial", admitió Schafer sobre la posibilidad de encarnar a Mística en el UCM durante su intervención en Entertainment Tonight. "Estos fans castings aparecen de vez en cuando, y siempre es un gesto muy bonito, además de que suelen ser para personajes que realmente me gustan", añadió.

Hunter Schafer is back on the 'Euphoria' season 3 set! And she loves those Mystique fan castings! pic.twitter.com/qS6NK62o0B