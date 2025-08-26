MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Thunderbolts*, la película de Marvel sobre un disfuncional grupo de antihéroes, llega a Disney+ este miércoles 27 de agosto. La cinta, dirigida por Jake Schreier y protagonizada por Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour y Wyatt Russell entre otros, prepara el terreno de cara a Vengadores Doomsday, que se espera que llegue a las salas el 18 de diciembre de 2026. Los fans marvelitas se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena Thunderbolts* en Disney+?

A pesar de tener el respaldo de la crítica, Thunderbolts* apenas recaudó 382 millones de dólares a nivel mundial, una cifra notablemente inferior a la que obtuvo Capitán América: Brave New World, que acumuló 413 millones de dólares en la taquilla global pese a las malas críticas.

"Thunderbolts* reúne un equipo poco convencional de antihéroes: Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, Supervisora y John Walker. Después de verse atrapados en una trampa mortal urdida por Valentina Allegra de Fontaine, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado. Este grupo disfuncional, ¿se romperá en pedazos o encontrará la redención y se unirá para formar algo mucho más grande antes de que sea demasiado tarde?", reza la sinopsis oficial del filme.

En cuanto al horario del estreno, Thunderbolts* estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del miércoles 27 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la cinta de Marvel llegará a la plataforma a las 9:00 de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película protagonizada por Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour y Wyatt Russell llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del miércoles cuando Thunderbolts* esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la cinta dirigida por Jake Schreier.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del filme de Marvel desde las 4:00 horas de este miércoles.