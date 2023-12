¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 2 De What If En Disney+?

¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 2 De What If En Disney+? - MARVEL

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de What If (¿Qué pasaría si...?) llega a Disney+ este viernes 22 de diciembre. La serie animada de Marvel sigue explorando realidades alternativas proponiendo inesperados giros a momentos icónicos de la franquicia. ¿A qué hora se estrena el episodio 2x01 de What If en Disney+?

La Capitana Carter, Hela, el Doctor Strange Supremo, Wanda Maximoff/Bruja Escarlata, la variante del Capitán América conocida como Hydra Stomper... Son muchos los héroes que pasarán por los nueve capítulos de la nueva temporada de What If, incluyendo algunos esperados regresos como el de Tony Stark/Iron Man. Un último adelanto desveló además una referencia al final de Loki y su nueva forma.

En una novedosa estrategia de estreno, tras el lanzamiento de su primer episodio, una nueva entrega llegará a Disney+ cada día hasta finalizar la temporada 2 antes de que termine el año. El calendario de estreno queda así:

- Capítulo 1. ¿Qué pasaría si... Nebula se uniera al Nova Corps?: Viernes, 22 diciembre

- Capítulo 2. ¿Qué pasaría si... Peter Quill atacara a los héroes más poderosos de la Tierra?: Sábado, 23 diciembre

- Capítulo 3. ¿Qué pasaría si... Kahhori reformara el mundo?: Domingo, 24 diciembre

- Capítulo 4. ¿Qué pasaría si... Hela encontrara los Diez Anillos?: Lunes, 25 diciembre

- Capítulo 5. ¿Qué pasaría si... Iron Man chocara contra el Gran Maestro?: Martes, 26 diciembre

- Capítulo 6. ¿Qué pasaría si... Happy Hogan salvara la Navidad?: Miércoles, 27 diciembre

- Capítulo 7. ¿Qué pasaría si... la Capitana Carter luchara contra el Hydra Stomper?: Jueves, 28 diciembre

- Capítulo 8. ¿Qué pasaría si... Los Vengadores se reunieran en 1602?: Viernes, 29 diciembre

- Capítulo 9. ¿Qué pasaría si... el Strange Supremo interviniera?: Sábado, 30 diciembre

Disney+ no ha confirmado la hora exacta de estreno de los episodios. Teniendo en cuenta que la plataforma modificó el horario usual con las series con los lanzamientos recientes de Ashoka y Loki, What If podría estar disponible en España en algún momento entre las 3:00 horas y las 9:00 horas del viernes 22 de diciembre. Por tanto, entre las 2:00 y las 20:00 en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el lanzamiento tendrá otro horario posible.

Los suscriptores de Disney+ que residan en México tendrán disponible el primer capítulo de What If entre las 19:00 horas del jueves y la 1:00 de la madrugada del viernes según el huso horario de la Zona Central. También entre dichas horas, la serie de animación marvelita llegará con nuevas historias a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Entre las 20:00 horas del jueves y las 2:00 horas del viernes es cuando la primera entrega de la segunda temporada de la ficción multiversal del UCM estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el nuevo capítulo llegará a Disney+ entre las 21:00 horas del jueves y las 3:00 horas del viernes.

Por su parte, aquellos que quieran disfrutar de la segunda temporada de la serie de Marvel Studios y residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el primer capítulo de la ficción en algún momento desde las 22:00 horas del jueves y las 4:00 horas del viernes.

Entre las 18:00 y las 00:00 horas será cuando los seguidores de What If puedan ver el nuevo episodio en la costa oeste de los Estados Unidos y entre las 21:00 horas del jueves y las 3:00 horas del viernes será cuando esté disponible en la costa este de Estados Unidos.