Archivo - ¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 5 De The Boys En Prime Video? - PRIME VIDEO - Archivo

MADRID, 7 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada The Boys arranca en Prime Video este miércoles con el estreno de sus dos primeros capítulos. La radical, deslenguada y violenta serie basada en los cómics de Garth Ennis encara su desenlace prometiendo a los fans un explosivo final en sus nuevas ocho entregas. Pero... ¿A qué hora se estrena la última temporada de The Boys en Amazon Prime Video?

"En la última y quinta temporada, nos encontramos en un mundo dominado por Patriota, completamente sujeto a sus caprichos erráticos y ególatras. Hughie, Leche Materna y Frenchie están encarcelados en un campo de libertad. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los Supers. Kimiko está desaparecida. Pero cuando Carnicero reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los Supers, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes", señala la sinopsis oficial.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros episodios este miércoles 8 de abril, la quinta temporada de The Boys lanzará un nuevo episodio cada semana hasta llegar al final de la serie el 20 de mayo.

- Episodio 1 y 2: 8 de abril.

- Episodio 3: 15 de abril.

- Episodio 4: 22 de abril.

- Episodio 5: 29 de abril.

- Episodio 6: 6 de mayo.

- Episodio 7: 13 de mayo.

- Episodio 8: 20 de mayo.

¿A QUÉ HORA LLEGA THE BOYS TEMPORADA 5 A PRIME VIDEO?

En cuanto al horario de estreno, los dos primeros capítulos de la temporada 5 de The Boys estarán disponibles en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 8 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la serie podrá verse desde España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la última temporada de la ficción a la una de la madrugada del miércoles 8 de abril, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, los dos primeros episodios de la sangruienta e irreverente serie de superhéroes estarán disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando The Boys arranque su temporada final para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, los nuevos capítulos de la serie de Prime Video estará disponibles a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la quinta entrega de la serie basada en los cómics de Garth Ennis a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.