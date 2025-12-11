¿A Qué Hora Se Estrena Puñales Por La Espalda 3: De Entre Los Muertos En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

Tras su breve y limitado paso por las salas de cine, este viernes 12 de diciembre llega a Netflix Puñales por la espalda: De entre los muertos, la tercera entrega de la saga de misterio escrita y dirigida por Rian Johnson. El inspector Benoit Blanc, que vuelve a estar interpretado por Daniel Craig, regresa en el que promete ser su caso más peligroso hasta la fecha. Pero... ¿a qué hora se estrena en Netflix Puñales por la espalda 3: De entre los muertos?

"Cuando el joven sacerdote Jud Duplenticy (Josh O'Connor) es enviado a asistir al carismático y vehemente monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin), queda claro que no todo va bien entre los feligreses. Entre el modesto pero devoto rebaño de Wicks se encuentran: la piadosa señora Martha Delacroix (Glenn Close), el reservado jardinero Samson Holt (Thomas Haden Church), la estricta abogada Vera Draven (Kerry Washington), el aspirante a político Cy Draven (Daryl McCormack), el médico del pueblo Nat Sharp (Jeremy Renner), el autor superventas Lee Ross (Andrew Scott) y la violonchelista de orquesta Simone Vivane (Cailee Spaeny).

Tras un asesinato repentino y aparentemente imposible que sacude al pueblo, la falta de un sospechoso evidente lleva a la jefa de policía local, Geraldine Scott (Mila Kunis), a unir fuerzas con el reconocido detective Benoit Blanc (Craig) para desentrañar un misterio que desafía toda lógica", reza la sinopsis oficial de la película.

En cuanto al horario del estreno, Puñales por la espalda: De entre los muertos estará disponible en Netflix a las 0:00 horas, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España, la película llegará a la plataforma a las 9:00 horas del viernes 12 de diciembre. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme dirigido por Rian Johnson verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento del nuevo filme de Netflix tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de la nueva película protagonizada por Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin o Mila Kunis a partir de la 2:00 de la madrugada del miércoles. También a esa misma hora la tercera entrega de Puñales por la espalda llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas, Puñales por la espalda 3: De entre los muertos se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, el filme estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas cuando el nuevo caso del astuto y estiloso detective encarnado por Daniel Craig esté disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).