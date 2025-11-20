MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Expediente Warren: El último rito llegará a HBO Max el próximo viernes 21 de noviembre. El filme protagonizado por Vera Farmiga y Patrick Wilson, batió récords en su estreno en cines, logrando la mayor apertura global para una película de terror recaudando casi 500 millones de dolares, consolidando a Expediente Warren como la franquicia de terror más taquillera de todos los tiempos. Pero ¿a que hora se estrena Expediente Warren: El último rito en HBO Max?

"Un nuevo y escalofriante capítulo del icónico universo cinematográfico de Expediente Warren, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan por última vez como los renombrados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren en una historia que golpea el corazón de su misión y amenaza lo más preciado: su hija Judy", resume la sinopsis de la cinta.

Dirigida por Michael Chaves, con guion de Ian Goldberg & Richard Naing y David Leslie Johnson-McGoldrick, y basada en personajes creados por Chad Hayes & Carey W. Hayes, la película está producida por James Wan y Peter Safran, arquitectos de la franquicia.

En cuanto al horario de estreno, Expediente Warren: El último rito estará disponible en HBO Max a las 00:00 horas del viernes 21 de noviembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España Expediente Warren: El último rito estará disponible en la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a la 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película dirigida por Michael Chaves llegará a HBO Max a la una de la madrugada del viernes. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del viernes cuando Expediente Warren: El último rito esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la exitosa cinta de terror.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del filme desde las 4:00 horas de este viernes.