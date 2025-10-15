MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Culpa nuestra la tercera y última entrega de la exitosa trilogía basada en las novelas de Mercedes Ron, llega a Prime Video este jueves 16 de octubre. El filme protagonizado por Nicole Wallace y Gabriel Guevara es la continuación de Culpa mía y Culpa tuya, que se convirtió en la película original internacional más vista en Prime Video en su lanzamiento. Así, los fans de la saga de romance juvenil se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena Culpa nuestra en Prime Video?

"La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?", reza la sinopsis oficial de la película.

En cuanto a la hora de estreno, Culpa nuestra estará disponible en España en Prime Video a las 2:00 horas del jueves 16 de octubre. Una hora antes, a la una de la madrugada, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias. Eso supondrá que la ficción juvenil llegará a Estados Unidos a las 17:00 horas del miércoles 15 de octubre, según el horario de la Costa Oeste (Los Ángeles).

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento la película tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar del final de la historia de amor de Nick y Noah a partir de las 18:00 horas del miércoles. También a esa hora Culpa nuestra llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 19:00 horas, la película protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara se podrá ver en Prime video en territorios como Perú, Ecuador, Panamá, Colombia. A las 20:00 horas del miércoles, Culpa nuestra estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico y la Costa Este de Estados Unidos (Nueva York).

Será a las 21:00 horas cuando el final de la exitosa saga Cupables esté disponible para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).