Noah y Nick se reencuentran en el tráiler de Culpa Nuestra, el final de la trilogía Culpables - PRIME VIDEO

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Culpa Nuestra, la entrega final de la trilogía Culpables, en la que los caminos de Noah (Nicolle Wallace) y Nick (Gabriel Guevara) vuelven a cruzarse. La película, la última de la saga basada en los exitosos libros de Mercedes Ron, llegará a Prime Video el próximo 16 de octubre.

El avance muestra a los protagonistas reencontrándose tras su ruptura. "Ya no somos los mismos. Hemos rehecho nuestras vidas", le dice Noah a Nick. Él se ha convertido en heredero de las empresas de su abuelo, mientras que ella, por su parte, está empezando su vida laboral.

"Este es el momento en el que de verdad termina nuestra historia", sentencia Noah, pues la incapacidad de Nick para perdonarla parece una barrera insalvable. Sin embargo, aunque el rencor haya marcado su relación, está claro que la llama del amor aún sigue viva entre ellos.

Se trata de la entrega final de la trilogía tras Culpa Mía y Culpa Tuya, basadas en las populares novelas escritas por Mercedes Ron. Wallace y Guevara encarnarán por última vez a Noah y Nick, respectivamente, en este capítulo final de la saga, que volverá a contar con Domingo González como director.

Retoman sus papeles en la cinta los actores Marta Hazas (El internado), Iván Sánchez (Hospital Central), Victor Varona (Culpa Mía), Eva Ruiz (Culpa Mía), Goya Toledo (Amores perros), Gabriela Andrada (Los herederos de la tierra), Álex Béjar (Élite), Javier Morgade (Desaparecidos) y Felipe Londoño (Entrevías). Además, el filme contará con la incorporación de Fran Morcillo (La casa de papel) como Simon.