¿A Qué Hora Se Estrena Camp Rock 3 En Disney+? - DISNEY

MADRID 13, (CulturaOcio)

Casi 20 años después del estreno de su primera entrega, Camp Rock 3 aterriza en Disney+ este viernes 14 de agosto. La existosa franquicia musical regresa con los Jonas Brothers como el grupo Connect 3, María Canals-Barrera como Connie y también Demi Lovato quien finalmente retoma su papel como Mitchie. Pero... ¿a qué hora se estrena Camp Rock 3 en Disney+?

"Cuando Connect 3 pierde a su telonero para su gira de reencuentro, vuelven a Camp Rock en busca de la próxima gran estrella. Allí, los jóvenes del campamento compiten por la oportunidad de abrir los conciertos de su grupo favorito, en un ambiente cada vez más tenso en el que las amistades se ponen a prueba y surgen alianzas inesperadas, secretos y romances", reza la sinopsis del filme.

Dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye, Camp Rock 3 incorpora en su reparto a Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison).

¿A QUÉ HORA LLEGA CAMP ROCK 3 A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, Camp Rock 3 estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del viernes 14 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la tercera entrega protagonizada por Liamani Segura llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película dirigida por Veronica Rodriguez llegará a Disney+ a la una de la madrugada del viernes. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del viernes cuando la cinta esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del filme.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Camp Rock 3 a partir de las 4:00 horas de este viernes.