El tráiler de Camp Rock 3 rescata la mítica Final Jam con el esperado regreso de los Jonas Brothers - DISNEY+

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Camp Rock 3, la nueva entrega de la icónica franquicia musical, ha lanzado su nuevo tráiler que cuenta con el regreso de los Jonas Brothers al campamento y el anuncio de una nueva Final Jam. La película, que no cuenta con su antigua protagonista, Demi Lovato, que en esta ocasión se limita a ejercer como productora ejecutiva, se emitirá el 13 de agosto en Disney Channel y estará disponible al día siguiente en Disney+.

El nuevo adelanto, que también confirma la vuelta de Maria Canals-Barrera como Connie Torres, junto a nuevos personajes y música inédita, arranca con la propia Connie dando la bienvenida a Camp Rock, el lugar "donde se forjan leyendas".

Allí aparecen los miembros de la mítica banda Connect 3, encarnados por los Jonas Brothers, buscando "un telonero" para su gira de conciertos, por lo que anuncian el regreso de la mítica competencia: "Vais a tener que afrontar tres retos, si los superáis podreis concursar en la Final Jam".

El avance desvela parte de la banda sonora sumando un nuevo tema musical al ya conocido One Beat Away y presenta a Sage (Liamani Segura), dispuesta a ganar y confiada en que "nada me descentrará de mi objetivo". Sin embargo, un verano lleno de nuevas amistades y sentimientos pondrá en riesgo lo que ha soñado: "Siempre he antepuesto mi sueño a todo lo demás, pero esta vez es en todo lo demás en lo que no dejo de pensar".

"Cuando Connect 3 pierde a su telonero para su gira de reencuentro, vuelven a Camp Rock en busca de la próxima gran estrella. Allí, los jóvenes del campamento compiten por la oportunidad de abrir los conciertos de su grupo favorito, en un ambiente cada vez más tenso en el que las amistades se ponen a prueba y surgen alianzas inesperadas, secretos y romances", reza la sinopsis oficial de la película.

La cinta está dirigida por Veronica Rodriguez (Pijamada de locos) y escrita por Eydie Faye (Pijamada de locos). Junto a Segura, se incorporan al reparto de Camp Rock 3 Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison).

Camp Rock 3 cuenta con Jamal Sims como coreográfo, mientras que Tim Federle (High School Musical: El Musical: La Serie) ejerce como productor ejecutivo, junto a Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.