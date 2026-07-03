Fecha de estreno y tráiler de Camp Rock 3, con el regreso de los Jonas Brothers... pero sin Demi Lovato

Fecha de estreno y tráiler de Camp Rock 3, con el regreso de los Jonas Brothers - DISNEY+

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Camp Rock 3, que se estrena en Disney Channel el 13 de agosto y un día después estará también disponible Disney +, presenta su primer tráiler oficial con el regreso de los Jonas Brothers. Más de 15 años después de su última entrega, el campamento de música vuelve a abrir sus puertas para una nueva generación de artistas.

El tráiler de la tercera entrega de la saga, de menos de un minuto, muestra a los tres hermanos Jonas encarnando a los Gray, miembros de un grupo musical llamado Connect 3, que regresa a sus orígenes para encontrar al telonero perfecto de su nueva gira.

Así comienza una competitiva lucha en la que los jóvenes cantantes deberán demostrar sus mejores cualidades. La protagonista, Sage (Liamani Segura), está convencida de que nada ni nadie va a distraerla de su objetivo, hasta que se encuentra con Fletch (Malachi Barton), que puede que cambie sus planes.

"Cuando Connect 3 pierde a su telonero para su gira de reencuentro, vuelven a Camp Rock en busca de la próxima gran estrella. Allí, los jóvenes del campamento compiten por la oportunidad de abrir los conciertos de su grupo favorito, en un ambiente cada vez más tenso en el que las amistades se ponen a prueba y surgen alianzas inesperadas, secretos y romances", adelanta la sinópsis del filme.

Camp Rock 3 está dirigida por Veronica Rodriguez, encargada de Pijamada de locos, y producida por Disney Kids & Family. Además, cuenta con Jamal Sims como coreográfo.

EL CAMPAMENTO MUSICAL MÁS RECONOCIDO

La primera entrega de Camp Rock, estrenada en 2008, sigue a Mitchie López (Demi Lovato), una chica que hará lo que sea necesario para entrar en un campamento de música. Su segunda entrega, que vió la luz dos años después, se titula Camp Rock 2: The Final Jam, y siguiendo de nuevo a los mismos protagonistas, desarrolla la competitividad entre el campamento de música y un nuevo campamento rival.

Según los datos proporcionados por la plataforma, ambas producciones se encuentran entre las 10 películas originales de Disney Channel más exitosas de todos los tiempos y fueron el estreno nº1 en televisión por cable en sus respectivos años de lanzamiento