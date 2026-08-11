Archivo - Sorpresa total en Camp Rock 3: Demi Lovato regresará junto a los Jonas Brothers - MARC NADER / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Demi Lovato, que protagonizó la primera película de Camp Rock en 2008, retomará su papel como Mitchie en la tercera entrega de la franquicia. La cinta, que aterrizará en Disney+ el próximo 14 de agosto, también cuenta con el regreso de los Jonas Brothers y de María Canals-Barrera como Connie, la madre de la protagonista.

Según informa The Hollywood Reporter, la cantante y actriz también ejerce como productora ejecutiva, al igual que los hermanos Joe, Kevin y Nick Jonas. Los cuatro han aparecido posando juntos en la premiere de la película.

The Jonas Brothers join Demi Lovato for a photo op at the #CampRock3 premiere pic.twitter.com/F0OtwhbTPi — The Hollywood Reporter (@THR) August 11, 2026

Verónica Rodríguez, que dirige Camp Rock 3 a partir de un guion de Eydie Faye, explica que reflexionaron bastante junto a Lovato acerca de cómo incluir a su personaje en la trama sin que restara protagonismo a la nueva generación de estrellas de la cinta. "Queríamos encontrar el equilibrio adecuado entre cuánto debía aparecer en la película y cómo debía ser la participación de Mitchie", señala Rodríguez.

"Su personaje le dice literalmente a su madre en la película: 'Esto no va de mí, va de ellos. Es su momento de brillar. Esta es la nueva generación de campistas'", incide. "Queríamos que Mitchie y Connect 3 estuvieran bien integrados y fueran imprescindibles para la historia, pero también dejar suficiente margen para que el público se enamorara de la nueva generación de campistas", explica la realizadora

En 2008, Lovato protagonizó junto a los Jonas Brothers la primera película de Camp Rock. Dos años después vio la luz una secuela, Camp Rock 2: The Final Jam, convirtiéndose ambas en dos de las películas más icónicas y recordadas de Disney Channel y catapultando al estrellato a Lovato.

La actriz encabezó el elenco de la película Programa de Protección de Princesas junto a Selena Gomez en 2009, año en el que también arrancó la emisión de la serie Sunny entre estrellas, que contó con Lovato como protagonista.

LOS JONAS BROTHERS, A LA CAZA DE NUEVOS TALENTOS EN CAMP ROCK 3

"Cuando Connect 3 se queda sin teloneros para una importante gira de reencuentro, regresan a su querido Camp Rock para descubrir a la próxima gran revelación. A medida que los campistas compiten por la oportunidad de actuar como teloneros de su grupo favorito, la tensión va en aumento y las amistades se ponen a prueba, lo que da lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances", reza la sinopsis de la película.

Completan el reparto de Camp Rock 3 Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison).