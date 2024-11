Hollywood tiene "mucho miedo" a Donald Trump

Archivo - FILED - 07 July 2017, Hamburg: Then US President Donald Trump attends a meeting on the sidelines of the G20 summit. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa

Sebastian Stan ha encarnado a Donald Trump en The Apprentice, que narra los inicios del presidente de los Estados Unidos en el mundo de los negocios durante los años 70. El actor recientemente ha revelado las consecuencias de interpretar al político, un papel que le costó la participación en un programa ante la negativa de sus compañeros de profesión a hacer prensa junto a él.

Durante una sesión de preguntas y respuestas sobre la película en Los Ángeles, Stan desveló que le propusieron participar en Actors on Actors, un formato de Variety en el que dos intérpretes hablan sobre la industria. Sin embargo, no pudo aceptar porque no encontraron con quién emparejarle.

"Estaban demasiado asustados para hablar de esta película, así que no pude hacerlo. Y no pasa nada, está bien, no estoy señalando a nadie", dijo. "No pudimos pasar por alto a los publicistas ni a las personas que los representaban porque tenían demasiado miedo para hablar de esta película", añadió.

El actor invitó a reflexionar sobre el significado de esta reacción por parte de la industria. "Si realmente surge ese miedo o esa incomodidad al hablar de esto, realmente vamos a tener un problema", opinó. "Para muchos, la idea de que Trump es igual a cualquiera de nosotros es algo realmente difícil de aceptar en este momento. Y yo comprendo que las emociones están a flor de piel, es algo difícil de gestionar. Pero creo que es la única manera de abordar esta película", agregó.

En un comunicado compartido por People, el coeditor jefe de Variety, Ramin Setoodeh, confirmó el relato de Stan: "Lo que dijo Sebastian es exacto. Le invitamos a participar en Actors on Actors, la franquicia más grande de la temporada de premios, pero otros actores no quisieron formar pareja con él porque no querían hablar de Donald Trump".

Trump calificó la película, que incluye una escena en la que viola a su exesposa, Ivana, como un algo "cutre, difamatorio y políticamente repugnante" antes de su estreno en Estados Unidos, y agregó que era "falsa y sin clase".