Sebastian Stan es Donald Trump en el delirante tráiler de 'The Apprentice'

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler completo de The Apprentice, la cinta dirigida por Ali Abbasi (Holy Spider, Border) que pretend mostar cómo Donald Trump se convirtió en la persona que es hoy. Sebastian Stan, el actor que da vida al Soldado de Invierno en el Universo Marvel, es el engargado de dar vida al joven magnate y futuro presidente de los Estados Unidos (y actual candidato republicano para regresar a la Casa Blanca) en este filme que llegará a las salas estadounidenses en un mes.

El adelanto, de apenas minuto y medio de duración, un joven Trump se dirige a la casa de Roy Cohn (Jeremy Strong) y se presenta ante el despiadado abogado. "¿Donald qué?", responde irritado por el telefonillo iniciando así una relación que será clave en el despegue de Trump como hombre de negocios en el Nueva York de los años 70.

El tráiler también revela las reglas o consejos para el éxito que Cohn le da Trump: "Ataca, ataca, ataca", "No admitas nada, niega todo" y, por último, "Nunca admitas la derrota" aunque hayas perdido". "Tienes que estar dispuesto a hacer cualquier cosa a cualquiera para ganar", resume enérgico Cohn mientras se suceden imágenes a cuál más escandalosa e incómoda de bofetones, gritos, operaciones de cirugía estética, locas juergas o acaloradas discusiones siempre con Trump siempre como protagonista.

El avance culmina con la recreacion de una reveladora entrevista en la que Trump deja caer que si un día perdiera toda su fortuna... se presentaría a presidente de los Estados Unidos.

La película de Ali Abbasi, con guión de Gabriel Sherman (La voz más alta) ha sido objeto de polémica desde su estreno en Cannes el pasado mes de mayo. En un principio contó con el apoyo de Dan Snyder, conservador acérrimo y amigo del propio Trump, pero no quiso que su nombre figurara en la película después de saber exactamente cómo iba a retratar al expresidente y delincuente convicto. Maria Bakalova, Katie Garyfalakis, Martin Donovan o Eon Duffy completan el reparto de The Apprentice que aún no tiene fecha de estreno en España