Hollywood rinde tributo a Michael Madsen: "No lloramos un mito, sino carne, sangre y un corazón feroz"

Este jueves 3 de julio, Michael Madsen, actor especialmente conocido por su aparición en varias películas de Quentin Tarantino, fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú. Según las informaciones, el intérprete de 67 años sufrió un paro cardiaco. Familiares, amigos y estrellas de Hollywood han llorado el fallecimiento del artista, expresando sus condolencias en comunicados y redes sociales.

"Mi hermano Michael ha dejado el escenario. Era trueno y terciopelo. Travesura envuelta en ternura. Un poeta disfrazado de forajido. Un padre, un hijo, un hermano, envuelto en contradicciones, templado por un amor que dejó huella", escribía en Instagram la hermana del intérprete y también actriz Virginia Madsen, compartiendo además una foto de los dos con su madre.

"No lloramos a un personaje público. No lloramos a un mito..., sino a alguien de carne y hueso y un corazón feroz. Que irrumpió en la vida ruidoso, brillante y medio en llamas. Que nos deja ecos -gruñones, brillantes, irrepetibles- mitad leyenda, mitad canción de cuna", continúa el mensaje de la actriz, que anunciaba que, con el tiempo, compartirán cómo piensan "celebrar su vida" pero que, por el momento, iban a dejar "que el silencio diga lo que las palabras no pueden".

"Mi más sincero pésame para ti y tu familia", escribía por su parte Sharon Stone en los comentarios de la publicación.

Walton Goggins, que protagonizó Los odiosos ocho (en inglés, The Hateful Eight) junto a Madsen, ha compartido a su vez fotografías con el actor. "Este hombre... este artista... este poeta... este bribón... Un jodido ICONO... Aura como nadie. No hay suficientes palabras así que solo diré esto.... Te amo amigo. Un H8TER para siempre", reza la publicación.

"Michael fue uno de mis actores favoritos con los que he trabajado", señalaba Jennifer Tilly en X, antes Twitter. La actriz compartió pantalla con Madsen en La huida (The Getaway), "muy al principio" de su carrera y ha recordado cómo él la hizo sentir "segura y apoyada". "No recuerdo haberme reído tanto en un rodaje en toda mi vida", añadía.

"Adecuado que Michael Madsen falleciera el fin de semana del 4 de julio. No era un petardo... era un auténtico cartucho de dinamita en la pantalla y en la vida", ha comentado por su parte Billy Baldwin.

"Adiós, mi querido amigo. Nunca olvidaré una de las mejores escenas que he visto en el cine: la tuya con Chris Penn peleando en Reservoir Dogs. Una gran escena de amor", ha expresado Harvey Keitel en declaraciones a New York Post, pidiéndole a Madsen que le dé "un abrazo de su parte" a Penn, fallecido en 2006.

Otros intérpretes como Vivica A. Fox, que trabajó con Madsen en Kill Bill y otras cintas, Stephen Baldwin, que coincidió con él en Death Squad y Magi o Rob Schneider, además del cineasta Robert Rodriguez, han rendido también tributo al artista.

"A Frank Miller y a mí siempre nos ha gustado contar que nadie podía improvisar ningún diálogo en Sin City. (Queríamos que la película fuera increíblemente fiel a su novela gráfica). Pero nos saltamos esa norma cada día que Michael Madsen trabajó con nosotros", escribía Rodriguez en su cuenta de X.

