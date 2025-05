Bob Odenkirk reparte mamporros en vacaciones en el brutal tráiler de Nadie 2

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Bob Odenkirk vuelve a encarnar al padre de familia más letal Hutch Mansell en Nadie 2, la secuela del singular thriller de 2021. La cinta, que llegará a los cines el 14 de agosto, ya ha lanzado su primer tráiler, en el que Hutch no ha podido evitar involucrarse en nuevos enredos criminales... incluso en sus vacaciones familiares.

El avance, de casi tres minutos de duración, muestra al protagonista llegando a la pequeña localidad turística de Plummerville junto a su padre, su mujer y sus dos hijos. Asumiendo su rol de padre de familia, Hutch no parece dispuesto a encontrarse de nuevo con problemas y se interpone para impedir una inminente pelea entre su hijo y unos abusones que molestan a su hermana pequeña. "¿Será posible Hutch, ya el primer día?", le recrimina su esposa.

Sin embargo, es incapaz de quedarse de brazos cruzados y finalmente vuelve para darles una brutal lección. Pero esto es solo el comienzo, pues Hutch se convertirá además en el objetivo de una sanguinaria líder criminal, a la que da vida Sharon Stone. "Todos tenemos diferentes facetas, pero ante todo eres su padre... así que ponle remedio", le recuerda de nuevo su mujer.

La secuela de Nadie tiene lugar cuatro años después de que Hutch se enfrentara involuntariamente a la mafia rusa. El personaje de Odenkirk sigue manteniendo con la organización criminal una deuda de 30 millones de dólares que trata de saldar poco a poco con una serie interminable de golpes contra matones internacionales. Pero ni siquiera en sus vacaciones logrará mantenerse al margen de esta espiral de violencia.

Timo Tjahjanto (The Night Comes for Us, The Big 4) dirige Nadie 2. Al igual que la primera entrega, firman el guion Derek Kolstad (John Wick, Die Hart) y Aaron Rabin (Jack Ryan de Tom Clancy). Completan el reparto junto a Odenkirk y Stone Connie Nielsen, Christopher Lloyd, John Ortiz, RZA y Colin Hanks.