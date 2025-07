Adiós a Michael Madsen: Sus cinco películas esenciales

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Michael Madsen falleció el jueves 3 de julio a los 67 años en su casa de Malibú a causa de un paro cardíaco. El actor, recordado para el gran público especialmente por sus trabajos a las órdenes de Quentin Tarantino en filmes como Reservoir Dogs, Pulp Fiction o Kill Bill, se abrió camino en la industria de Hollywood por su grave voz y magnética presencia.

Sin embargo, Madsen ha interpretado todo tipo de papeles a lo largo de su carrera, que van desde el perturbador ladrón de bancos Rudy Travis en el remake de The Getaway (La huida), junto a Alec Baldwin y Kim Basinger, hasta exterminador de alienígenas en Species (Especie mortal). En 1997, también se puso a las órdenes de Mike Newell para interpretar a Sonny Black en Donnie Brasco, donde compartió pantalla con Al Pacino y Johnny Depp.

Con motivo de su fallecimiento, esta lista rescata cinco de las películas más recordadas de Michael Madsen.

LOS ODIOSOS OCHO

En 2015, Michael Madsen y Quentin Tarantino volvieron a trabajar juntos en Los odiosos ocho, un violento western en el que el actor daba vida a Joe Gage, un sangriento e impulsivo asesino en horas bajas.

THELMA Y LOUISE

Dirigida por Ridley Scott en 1991, Madsen interpreta en Thelma y Louise a Jimmy Lennox, un músico de carácter relajado y comprensivo. Su personaje termina convirtiéndose en el interés romántico de Louise Sawyer, a quien interpreta Susan Sarandon en la cinta.

DONNIE BRASCO

Estrenada en 1997, Madsen interpreta en Donnie Brasco a Sonny Black, un criminal que comienza a ascender en la mafia. Dicho ascenso lleva a Lefty Ruggiero, el personaje de Al Pacino, a obtener la información que Donnie Brasco, el agente del FBI encarnado por Johnny Depp, usará para acabar con las actividades delictivas del sindicato del crimen.

KILL BILL VOL. 2

La segunda parte de Kill Bill, de Tarantino, humanizó al personaje de Madsen, Budd -el hermano pequeño del malvado Bill, a quien interpretó David Carradine-, quien estaba convencido, a diferencia de sus compañeros asesinos, de merecer morir por el atroz acto que cometieron contra "la novia", el personaje y protagonista de la cinta encarnado por Uma Thurman.

RESERVOIR DOGS

Madsen interpretó en Reservoir Dogs al sádico asesino con nervios de acero, el Señor Rubio. Especialmente recordada es su escena bailando al compás de Stealers Wheel y su 'Stuck in the middle with you' mientras tortura a un policía. Su interpretación en la película fue el comienzo de una larga y fructífera colaboración en la prolífica filmografía de Tarantino.