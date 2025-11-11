Muere el creador del manga de Super Mario Bros. Kazuki Motoyama, a los 69 años

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Kazuki Motoyama, historietista japonés responsable del célebre manga de Super Mario publicado por Kodansha, ha fallecido a los 69 años. Su hermana, la también autora Risa Motoyama, confirmó la noticia el 2 de octubre a través de sus redes sociales. No se ha comunicado la causa del deceso.

"Mi hermano ha fallecido. Gracias a todas las personas que nos ayudaron en vida", reza el pie de foto que acompaña la publicación de Instagram con la que Risa Motoyama informó públicamente del fallecimiento.

Entre 1988 y 1998, Motoyama ilustró y escribió las aventuras de Mario y compañía en Comic BomBom, la antología infantil de la editorial Kodansha que combinaba guiños metanarrativos, referencias a la cultura popular japonesa y humor desenfadado de corte juvenil. Se recopilaron en decenas de volúmenes numerados que solían adoptar el título del videojuego de turno hasta que la serie concluyó a finales de los años 90 cuando Kodansha perdió la licencia de Super Mario.

Además de firmar los tomos principales, Motoyama creó personajes originales que se integraban en el universo del cómic y, con frecuencia, se autorretrataba como narrador o figura secundaria. Ya en los últimos años, lejos de la cabecera de Kodansha, continuó explorando ese imaginario en publicaciones centradas en personajes salidos de su etapa en Mario.

La trayectoria de Motoyama dentro de la editorial abarcó tanto cómics como guías oficiales de estrategia para diferentes juegos de la Nintendo NES, un formato muy popular en aquella época entre los lectores que seguían los lanzamientos de Nintendo. El legado de Kazuki Motoyama queda ligado a una generación de lectores que conoció a Mario, Luigi, Peach y Yoshi no solo a través de los videojuegos, sino desde las páginas de una historieta.