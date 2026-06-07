Jenna Ortega protagonizará una road movie distópica y surrealista a las órdenes de Leos Carax

Jenna Ortega protagonizará Lily May B, lo nuevo de Leos Carax - CONTACTO

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

El cineasta francés Leos Carax dirigirá a Jenna Ortega en Lily May B, su próxima película. La estrella de la serie de Netflix rodará a las órdenes del aclamado director de títulos como Holy Motors y Los amantes del Pont-Neuf en un proyecto que ha sido descrito ya como una suerte de road movie distópica y surrealista.

Según infoma Variety, el inicio del rodaje está previsto para primavera de 2027. Además, la información también destaca que el resto del elenco de la cinta, en la que el cineasta francés reincidirá en su estilo visualmente intenso y onírico, se anunciará el próximo mes de septiembre.

Lily May B será la siguiente película de Carax tras Annette, un audaz romance musical protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard que inauguró el Festival de Cannes en 2021 y le valió a Carax el premio al mejor director.

Según su primera y muy críptica sinopsis, el largometraje podría describirse como una road movie distópica y surrealista: "Érase una vez una niña, una joven y un niño. Cada uno guardaba un secreto demasiado pesado para soportar. Se conocieron en un mundo apocalíptico y juntos recorrieron en motocicleta ciudades desiertas, autopistas solitarias y bosques ancestrales. En su viaje, se enfrentaron a muchos peligros, pero siguieron adelante. En busca de su identidad; en busca de un lugar al que ir, tal vez".

Ortega, una de las estrellas emergentes más prometedoras de Hollywood tras su éxito arrollador con Miércoles o Beetlejuice 2 de Tim Burton, también protagonizó varias de las últimas entregas de la franquicia Scream. Además, la intérprete se ha inclinado cada vez más hacia el cine independiente en sus últimos papeles, incluyendo The Gallerist, presentada en el Festival de Sundance de este año y en la que comparte planos junto a Natalie Portman.