Tráiler de The Gentlemen: Guy Ritchie promete "refinamiento con agresión" en su serie de Netflix

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

La película de Guy Ritchie The Gentlemen: Los señores de la mafia llegó a los cines en 2020, obteniendo el favor de la crítica y el público. Inspirada en ese filme y creada por el mismo Ritchie, surge The Gentlemen: La serie, que llegará a Netflix en marzo y que, en su primer adelanto, promete la explosiva mezcla de "refinamiento con agresión".

"¿Sabe lo que me encanta de la aristocracia británica? Que son los gánsteres originales", comienza el tráiler de apenas un minuto de duración. Mansiones inglesas y duques adinerados se dan cita con la violencia y el tráfico de drogas en una trepidante ficción.

"Eddie Horniman hereda inesperadamente la enorme finca rústica de su padre, y descubre que forma parte de un imperio del cannabis. Por si fuera poco, varios hampones de Gran Bretaña reclaman un trozo del pastel. Decidido a mantener a su familia lejos de las garras de los mafiosos, Eddie intenta vencerlos en su propio terreno. Pero a medida que se sumerge en el mundo criminal, empieza a encontrarle el gusto", reza la sinopsis de la serie.

Protagonizan The Gentlemen: La serie, Theo James, nominado al Emmy por The White Lotus, como Eddie y y Kaya Scodelario (Infierno bajo el agua, Agatha Christie: el misterio de Pale Horse) como Susie Glass, una mujer elegante y férrea que dirige el imperio criminal de su padre, interpretado por Ray Winstone (El gato con botas: el último deseo, La viuda negra).

Completan el reparto de la ficción Daniel Ings (Odio a Suzie), Joely Richardson (El amante de Lady Chatterley), Vinnie Jones (Lock and Stock), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Chanel Cresswell (This is England), Michael Vu, Max Beesley (Secuestro en el aire), Jasmine Blackborow (María Antonieta), Harry Goodwins (In His Hands: The Emergence), Dar Salim (El Pacto), Pearce Quigley (Detectorists), Ruby Sear y Peter Serafinowicz (La garrapata).

La película de 2020 contaba en su elenco con Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Henry Golding y Hugh Grant, entre otros. De momento, no parece que ninguno de ellos vaya a aparecer en la serie.