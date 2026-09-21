Helldivers ya tiene sustituto para Jason Momoa en la película del videojuego

Helldivers ya ha tiene sustituto para Jason Momoa en la película del videojuego - ARROWHEAD GAME STUDIOS/WARNER BROS

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

La película de Helldivers, que adaptará la saga de videojuegos homónima, ha encontrado a su nuevo protagonista tras la salida de Jason Momoa del proyecto. Alan Ritchson (Reacher, Máquina de guerra) se encuentra en negociaciones para encabezar el elenco del filme, que mantiene su fecha de estreno prevista inicialmente: el 10 de noviembre de 2027.

Según informa The Hollywood Reporter, esta decisión de casting viene después de que Momoa se desvinculara del proyecto el pasado mes de junio por "diferencias creativas", tal y como señalaron fuentes cercanas a la producción.

Justin Lin, que ha trabajado como productor en la saga Fast and Furious, dirigirá la película. En cuanto al guion, Gary Dauberman (It, Annabelle) escribió una primer borrador, pero Chris Bremner (Bad Boys for Life, El hombre de Toronto) ha redactado una versión más reciente del libreto, que es con la que actualmente trabajan.

Aparte de dirigir, Lin ejerce como productor junto a Hutch Parker y Asad Qizilbash. La película corre a cargo de Sony, que es propietaria a su vez de la franquicia de videojuegos desarrollada por Arrowhead Game Studios.

ALAN RITCHSON, EL NUEVO PROTAGONISTA DE LA PELÍCULA DE HELLDIVERS

El primer videojuego de Helldivers se lanzó en 2015 y su secuela llegó casi una década después, en 2024, vendiendo más de 12 millones de unidades entre PS5 y PC en los primeros cuatro meses. La historia, que recuerda a las películas de Starship Troopers, sigue a un equipo de élite que debe proteger la Supertierra de amenazas como los Bichos, los Cíborgs y los Iluminados en una guerra intergaláctica.

Desde 2022, Ritchson ha protagonizado la serie Reacher, que el pasado agosto estrenaba su cuarta temporada y, hace apenas unos días, un spin-off centrado en el personaje de Neagley, en el que el actor también retomaba su rol como Jack Reacher. Además, este verano también protagonizó el thriller de venganza Motor City.

En cuanto a los proyectos que tiene en su horizonte, el intérprete regresará en la secuela de la exitosa cinta de Netflix Máquina de guerra, cuya producción ya está en marcha, aunque aún no cuenta con fecha de estreno.