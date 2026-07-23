La película más vista del año en Netflix confirma secuela y título oficial - NETFLIX

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Hace apenas un mes, se confirmaba que la secuela del thriller de acción de Netflix Máquina de guerra ya estaba en marcha. Ahora, el propio director de la cinta protagonizada por Alan Ritchson (Reacher, Los juegos del hambre: En llamas) ha revelado el título oficial de esta segunda parte... y ha querido dejar claro que no es baladí.

Patrick Hughes, que dirigió y escribió el guion de la primera película junto a James Beaufort, ha compartido en Instagram una publicación que incluía varias imágenes. La primera es un ránking en el que Máquina de guerra aparece como la película más vista de Netflix durante el primer semestre de 2026, con 147 millones de visualizaciones.

Pero las imágenes realmente reveladoras son las siguientes, en las que Hughes comparte una fotografía del guion de la secuela donde puede leerse que lleva por título War Machines (en español, "Máquinas de guerra) en plural, para luego ir acercando progresivamente la imagen hasta que solo aparece la "S" final de la palabra. Además, la portada del libreto confirma que Hugues y Beaufort vuelven a formar tándem creativo como guionistas de la secuela.

Con este título, Máquina de guerra sigue la estela de Alien: El octavo pasajero, la mítica película de 1979 dirigida por Ridley Scott, cuya secuela, en la que James Cameron tomó el relevo como director, tuvo por título Aliens.

MÁQUINAS DE GUERRA ADELANTA MAYORES PELIGROS PARA 81

En Máquina de guerra, estrenada en Netflix el pasado mes de marzo, Ritchson da vida a 81, un recluta de un campamento de entrenamiento de operaciones especiales que debe enfrentarse a un robot asesino gigante. Tal y como ya adelantaba el desenlace de la película, y confirma ahora el título de la secuela, en esta segunda parte el personaje de Ritchson se enfrentará a una amenaza mucho mayor... y superior en número.

Por el momento, no se ha confirmado fecha de estreno para la película. No obstante, teniendo en cuenta que Hughes y Beaufort ya trabajan en el guion, o incluso podrían tenerlo ya listo, el rodaje bien podría comenzar el año que viene, abriendo así la posibilidad de que la secuela vea la luz en 2028.