El remake de He-Man y los Másters del Universo ficha a una superestrella de Marvel

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

He-Man y los Másters del Universo volverán a los cines con una nueva película de imagen real el próximo año. Y el reparto del filme, que estará encabezado por Nicholas Galitzine como He-Man y Jared Leto como el villano Skeletor, sigue sumando nombres potentes a su reparto.

Y la última actualización del proyecto, producido por Amazon MGM Studios, ha confirmado que Morena Baccarin, la actriz que da vida a Vanessa en la saga Deadpool, se suma al elenco para dar vida a uno de los personajes clave dentro del mundo fantástico de Másters del Universo, la Hechicera que guarda los secretos y la magia del Castillo de Grayskull.

Además del fichaje de la actriz de Deadpool & Lobezno y Homeland, también se ha confirmado la incorporación al reparto del actor islandés Jóhannes Haukur Jóhannesson. El intérprete, conocido por sus trabajos en series como Vikingos: Valhalla o Juego de tronos, y que aparecerá en lo nuevo de Marvel, Capitán América: A Brave New World, dará vida a Fisto, el guerrero del puño de hierro y uno de los mejores aliados de He-Man en su lucha contra las fuerzas del mal.

