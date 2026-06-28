¿Habrá Secuela De Ratatouille? El Director Zanja La Cuestión Definitivamente - PIXAR/DISNEY
MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -
Brad Bird, director de Ratatouille, no concibe continuar la historia de Remy con una secuela. Al también responsable de Los Increíbles le han planteado varias veces sacar adelante una segunda entrega de Ratatouille, pero él se muestra en contra de continuar una franquicia por el mero hecho de que haya tenido éxito.
"Han hecho algunas insinuaciones al respecto para ver cómo reacciono. Lo dicen en broma, pero es una broma que va medio en serio, me dicen: '¿Lo harías?'. Y yo les respondo: 'No, ya hemos contado esa historia'", explica Bird en una entrevista concedida a Collider.
"Cada vez que haces algo que acaba conectando con la gente, automáticamente piensan: '¿Y si hacemos otra?'", afirma el realizador, recordando cómo ya le sugirieron sacar adelante una segunda entrega de su película de 1999 El gigante de hierro.
"Me parece muy gracioso porque la película no tuvo ningún éxito en su estreno", señala Bird. "Con el tiempo ha ganado popularidad pero, ¿qué se podría hacer para darle continuidad? ¿Que siguiera deambulando por ahí, sin que nadie lo descubriera? Dicho de otra manera, para mí, esa historia ya está contada", sentencia.
Estrenada en 2007, Ratatouille continúa siendo una de las películas más icónicas de Pixar. La cinta, escrita y dirigida por Bird, superó los 600 millones de recaudación a nivel mundial en taquilla.
RATATOUILLE NO TENDRÁ SECUELA
Aunque parece muy poco probable que Ratatouille continúe con una secuela, actualmente se está desarrollando un proyecto en paralelo que podría interesar a los fans de la película. Se trata de un biopic de Bernard Loiseau, un cocinero francés de gran renombre que se quitó la vida a los 52 años y cuya figura inspiró el personaje de Auguste Gusteau en Ratatouille. En la película, el personaje basado en él aparece constantemente como producto de la imaginación de Remy, convirtiéndose en su mentor.
Por otra parte, aunque Bird parece haber cerrado la puerta a una secuela de Ratatouille, sí que se ha mostrado abierto a continuar la franquicia de Los Increíbles, que tiene previsto estrenar su tercera entrega en 2028. "Me imagino perfectamente otra película", aseguraba Bird, quien firma el guion de esta nueva película tras dirigir y escribir el libreto de las dos anteriores.