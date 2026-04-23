En marcha el biopic de Bernard Loiseau, el chef que inspiró Ratatouille

En marcha un biopic sobre Bernard Loiseau, el chef que inspiró Ratatouille - PIXAR

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

La vida de Bernard Loiseau, el chef que inspiró el personaje de Auguste Gusteau en Ratatouille, llegará a la pantalla en forma de biopic. Loiseau, que llegó a convertirse en un cocinero de gran renombre en Francia, se quitó la vida a los 52 años. En la película de animación de Pixar, el personaje basado en él es un famoso chef ya fallecido que aparece contantemente como producto de la imaginación de Remy, convirtiéndose en su mentor.

Según informa Deadline, Thomas Lilti será el encargado de dirigir y escribir el guion de la película para Chi-Fou-Mi Productions, que contará con la colaboración de la familia de Loiseau. El cineasta francés ha dirigido títulos como Los buenos profesores o Mentes brillantes y es creador del drama médico Hipócrates.

En palabras de Lilti, explorar la vida de Loiseau "significa intentar comprender el genio, en todo su poder visionario, pero también en su dimensión profundamente destructiva". "Explorar su vida significa hablar de excelencia, trabajo, duda, legitimidad y soledad", continúa.

"Desde el inicio de mi carrera, he tratado de retratar el trabajo y de contar las historias de hombres y mujeres que se enfrentan a su vocación. Con Bernard Loiseau, esa cuestión se vuelve aún más íntima, y eso es lo que me conmueve tan profundamente de su historia", explica Lilti, asegurando que el "trágico final" de la vida del chef "revela fracturas a las que quizá solo la ficción pueda acercarse de verdad".

Durante los noventa y principios de los 2000, Loiseau estuvo al frente del legendario hotel y restaurante La Côte d'Or, que en 1991 recibió su tercera estrella Michelin, la máxima distinción en el mundo culinario francés. Tras la muerte de Loiseau en 2003, que se suicidó a los 52 años, surgieron informes que apuntaban a que vivía con el temor de perder su tercera estrella Michelin.

EL PERSONAJE DE RATATOUILLE INSPIRADO EN EL CHEF LOISEAU

La película de Pixar Ratatouille, estrenada en 2007, se inspiró en la figura de Loiseau para crear el personaje del chef Auguste Gusteau. En el filme, una mala reseña del crítico culinario Anton Ego hizo que el restaurante de Gusteau perdiera una de sus estrellas que con tanto esfuerzo había adquirido, lo que dejó al cocinero tan afligido que acabó falleciendo. Durante la película, Remy se imagina a Gusteau constantemente, convirtiéndose en una suerte de mentor y guía para él.

El biopic cuenta con la aprobación de la familia del chef que, bajo el nombre Groupe Bernard Loiseau, ha continuado su labor en La Côte d'Or. Además, han manifestado su conformidad con que Lilti esté al frente del proyecto, comparando la medicina, una profesión que el cineasta ha explorado a lo largo de su filmografía, con la gastronomía al ser "una pasión que exige una dedicación total al servicio de los demás y de su felicidad". "Thomas Lilti comprende todo esto con sincero respeto y profunda humanidad", ha manifestado Bérangère Loiseau, presidenta del Groupe Bernard Loiseau.