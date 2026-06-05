La cronología de Backrooms y Async, explicado: ¿Dónde encaja la película de A24 en la mitología de Kane Parsons? - A24

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en cines Backrooms, película dirigida por Kane Parsons que ha convertido una leyenda de Internet en uno de los fenómenos cinematográficos del año con más de 140 millones de dólares recaudados en todo el mundo. El filme funciona como una nueva pieza dentro de la compleja mitología que Parsons desarrolló en YouTube bajo el nombre de Kane Pixels y su ubicación en la línea temporal es clave para entender el papel de Async, la organización que conecta directamente la película con la serie original.

El fenómeno backrooms nació en 2019 como una leyenda de Internet cuando un usuario publicó en en la web 4chan una imagen de un edificio de oficinas abandonado junto a un inquietante texto. Esa imagen dio lugar a otras de lugares de tránsito o espera como oficinas vacías y pasillos amarillentos que, vistos fuera de contexto, generan una sensación de extrañeza e inquietud. Parsons transformó todo aquel imaginario en una serie de terror de found footage donde convirtió ese espacio en el Complejo, una dimensión formada por habitaciones aparentemente interminables y lugar al que Async accede mediante experimentos tecnológicos. Estas pruebas empezaron a provocar desapariciones, anomalías y fenómenos temporales.

Protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, Backrooms presenta elementos que remiten de forma directa a los vídeos de YouTube de Parsons, por lo que la principal duda es si la historia transcurre antes o después. La serie de Parsons comenzó a publicarse en 2022, pero los hechos que narra se sitúan principalmente entre finales de los años 80 y la primera mitad de los 90. En esa cronología ficticia, la película encajaría en 1990, después de que Async descubra los Backrooms, pero antes del famoso metraje encontrado de 1991 que abrió la serie.

La línea temporal del universo creado por Parsons arranca antes de la película de A24. En los años 80, Async trabaja en un sistema de distorsión magnética que acabará abriendo un umbral hacia los Backrooms. El hito decisivo llega en octubre de 1989, cuando la compañía consigue acceder por primera vez a esa dimensión. Desde entonces comienzan las exploraciones, los registros en vídeo y las primeras señales de que el lugar no es simplemente un espacio vacío, pues las personas desaparecen, aparecen cadáveres dentro del Complejo y la arquitectura imposible del lugar parece desafiar las reglas normales del tiempo y del espacio.

En 1990, la situación se agrava. Async encuentra restos humanos, realiza autopsias y despliega cámaras de vigilancia dentro de los Backrooms. Uno de los episodios centrales de la webserie es el caso de Peter Tench, un empleado que se separa de su equipo durante una expedición y reaparece tiempo después, desorientado y convertido en un problema interno para la compañía. Esa trama subrayó que Async ya no solo está explorando una anomalía, sino intentando controlar las consecuencias políticas, científicas y humanas de su descubrimiento.

LA PELÍCULA SE SITÚA DESPUÉS DE ESA FASE EXPANSIÓN Y ENCUBRIMIENTO

Backrooms sigue a Clark, el dueño de una tienda de muebles, que descubre una entrada al laberinto extradimensional en el sótano de su negocio. Su terapeuta, Mary, acaba implicándose en la búsqueda cuando la obsesión de Clark por ese lugar se vuelve cada vez más peligrosa. La presencia de Phil, un investigador, confirma que Async ya conoce los Backrooms y está vigilando lo que ocurre en su interior.

Por eso, la cinta se ambienta después de los primeros experimentos de Async, después de la apertura del umbral y después de que la compañía haya empezado a documentar criaturas, desapariciones y anomalías, pero antes de los sucesos del metraje encontrado de 1991 que hicieron famosa la serie de Kane Pixels.

La cronología posterior de la serie mantiene el misterio abierto, pues otros vídeos sitúan nuevas desapariciones y grabaciones en 1995, 1996 e incluso más adelante, ampliando la idea de que el Complejo sigue activo y de que Async no controla del todo lo que ha abierto.